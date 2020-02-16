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تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا

الأحد، 16 فبراير 2020 09:02 م
تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا جامعة طنطا
الغربية – عادل ضرة

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قالت الدكتورة منال عبد الواحد عيد رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب طنطا، أنه تم تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا حول "أفضل الممارسات في سحب الدم" ، وفقا للقواعد المثلى التي توصي بها منظمة الصحة العالمية من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضي بإقليم الدلتا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المجانية التي نظمتها كلية الطب بطنطا ، والتي انتهت فاعلياتها اليوم ، حيث تضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات النظرية ، واختتمت اليوم بالتدريب العملي على قواعد سحب الدم، كما تم التدريب أيضا على استخدام النظام الجديد لسحب الدم الأمن، وذلك بمعمل المهارات بكلية الطب، ومنح المتدربين شهادات معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

وعقدت الورشة بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بطنطا ، وذلك بحضور ورعاية رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ، والدكتورة سحر هزاع وكيل طب طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في فعاليات الورشة الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية ، والدكتور عمرو زعير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض.

من ناحيه اخرى قال  الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا إن القافلة الطبية البيئية الشاملة التي أرسلتها الجامعة إلى قرية العايشة مركز زفتي بمحافظة الغربية، ضمت 30 طبيب وصيدلي، وتم الكشف علي 1540 حالة وتوزيع العلاج بالمجان علي جميع الحالات  كما تم عمل قافلة بيطرية وتوزيع العلاج بالمجان ، وزراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر ".

وأوضح الدكتور عماد عتمان أن تكلفة القافلة بلغت 150 الف جنيه ، استكمالًا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة أهالي القرى والمراكز بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مضيفا قيام بعض اعضاء هيئة التدريس بمحاضرات توعية فى موضوعات مكافحة العدى للامراض الشتوية الموسمية-فيروس كورونا وطرق الوقاية منها ونفذتها الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتوعية بالسموم الخطيرة بالمجتمع للدكتور أيمن عبدالحميد الاستاذ بكلية طب طنطا، والاستخدام السئ للأدوية داخل المجتمع المصرى للدكتور طارق محمد مصطفى بكلية الصيدلة.

كما تم اكتشاف المواهب الثقافية والرياضية والفنية من طلبة المدارس بالقرية. وقد شارك في فعاليات القافلة الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية ، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار  وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

 

 


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