تخريج دفعتى "المسئول الحكومى المحترف" بمديرية التضامن بالإسكندرية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية عن تخريج الدفعتين الأولى والثانية من العاملين بالمديرية للبرنامج التدريبى مسئول حكومى محترف ضمن المبادرة القومية لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتى نفذتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإدارى مع محافظة الإسكندرية.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، إلى أن إمام فوزى وكيل وزارة التضامن بالاسكندرية، قد عقد لقاء بالخريجين اليوم، استعراض فية كافة البرامج والموضوعات التى تم دراستها فى حضور 16 متدرب والذى استمر نحو ما يقرب من ثلاثة اشهر وصلت فيه عدد ساعات التدريب ما يقرب من 300 ساعة، وتناول اللقاء كيفية تطبيق البرنامج التدريبى فى المديرية والادارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية التابعة لها.

واستمع وكيل الوزارة إلى كل متدرب لرؤيته لتطوير الأداء فى المديرية وطالبهم بتقديم ورقة عمل ومقترح عن ما تم دراسته، مؤكدا على أن جميع العاملين الحاصلين على هذا التدريب، فى حالة انعقاد دائم للاستفادة من الخبرات التى تم صقلها فى التدريب وتطبيقها على أرض الواقع وفقا لتوجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التى تسعى اليها الدولة فى كافة قطاعاتها.

من جهة أخرى أعلنت مديرية التضامن أنه تم توزيع مساعدات عينية ومالية على الأسر الاولى بالرعاية مهداة ومقدمة من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم توزيع 50 شنطة مواد غذائية بالإضافة إلى توزيع مبالغ مالية لعدد 80 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، بوحدتى غيط العنب القديمة والجديدة بمنطقة بشاير الخير.