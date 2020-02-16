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تجمع للأفاعى يغلق جزءا من متنزه فى فلوريدا الأمريكية

الأحد، 16 فبراير 2020 06:03 م
تجمع للأفاعى يغلق جزءا من متنزه فى فلوريدا الأمريكية أفاعى - أرشيفية
وكالات

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أغلقت سلطات مدينة فى فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، جزءاً من متنزه بعدما رصد زوار عشرات الأفاعى التى تجمعت على ما يبدو فى إطار موسم تزاوجها السنوى.

ووفقا لموقع صحيفة الرؤية الإماراتى، قالت دائرة المتنزهات والترفيه فى مدينة لايكلاند عبر موقع فيسبوك: «يبدو أن الأفاعي تجمعت من أجل التزاوج»، موردة صورة لإحدى الأفاعى فى الحديقة الواقعة على ضفة بحيرة هولينغسوورث جنوب غرب أورلاندو.

وعمد مسؤولون الخميس الماضي إلى إغلاق جزء من المتنزه تجمعت فيه هذه الزواحف، وطُوّقت المنطقة بشريط.

وأكدت الدائرة: «اتخذنا هذه الإجراءات لحماية الزوار والأفاعي، هذه الأفاعي غير سامة وغير عدائية عموماً طالما لا يزعجها الناس، وبعد التزاوج تذهب كل أفعى في طريقها».

 وحددت الأفاعي على أنها أفاعٍ مائية من النوع الذي يستوطن فلوريدا.

وأوضحت الدائرة: «عادة ما نجدها ترتاح على جذوع الأشجار في المياه أو على ضفاف البحيرة، وتشكل جزءاً مهماً من النظام البيئي، ويجب ألا نزعجها».

كانت دراسة حديثة، كشفت أن التغير المناخي قد يقلل من عمر مئات الأنواع من البرمائيات والزواحف، حيث يقول العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الاحتباس العالمي يمكن أن يؤثر على الوظائف الداخلية للحيوانات ويجبرهم على العمل بجدية أكبر من أجل البقاء، فإن درجات الحرارة المحيطة الأكثر دفئًا تجبر عملية التمثيل الغذائي لهذه الحيوانات على الإسراع، وهذا يسرع من الشيخوخة ويقصر متوسط العمر المتوقع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل الباحثون من جامعة كوينز وبلفاست البيانات من أكثر من 4100 نوع من الفقاريات الأرضية على مستوى العالم.

وحقق الأكاديميون في نظرية تنص على سرعة معدل الأيض للحيوان وقصر مدة حياتها، ولكن عندما تم وضع هذا الاختبار، كانت درجة الحرارة البيئية وليس معدل الأيض، التي كان لها تأثير أكثر أهمية على عمر الإنسان، حيث إنه يسرع الشيخوخة ويقصر عمر الحيوان.

وكتب الباحثون في مجلة جلوبال إيكولوجيا والجغرافيا الحيوية "نتائجنا تبرز احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بسرعة نتيجة للارتفاع الحالي في درجات الحرارة العالمية والتي تدفع معدلات متسارعة للشيخوخة في الفقاريات".


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