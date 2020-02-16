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تجديد حبس مندوب شركة بتهمة عرض رشوة لتوريد صفقة أخشاب

الأحد، 16 فبراير 2020 11:32 ص
تجديد حبس مندوب شركة بتهمة عرض رشوة لتوريد صفقة أخشاب رشوة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مندوب شركة أخشاب، 15 يوما على ذمة التحقيق ، عرض رشوة 27 ألف على مدير مدير عام مخزن الآثار الإسلامية والقبطية، مقابل قبول نوع معين من الأخشاب التى تورده شركة المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمود صلاح التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا من مدير عام مخازن الآثار الإسلامية والقبطية بعرض مندوب شركة لاستيراد الأخشاب رشوة قدرها 27 ألف جنيه، مقابل أن يقبل عرض شركته بتوريد أخشاب معينة وذلك ضمن تجهيز مشروع المتحف المصرى الجديد.
 
وبتكثيف تحريات رجال الرقابة الإدارية، تبين صحة البلاغ وأن المتهم يعمل مندوبا لشركة تستورد أخشاب من الخارج، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم عرض رشوة على مدير مخازن الآثار الإسلامية والقبطية، مقابل أن تفوز شركته بتوريد الأخشاب الخاصة بمشروع المتحف المصرى الجديد. 
 
وتمكن رجال الأجهزة الرقابية من تسجيل مكالمات ولقاءات للمتهم أثناء عرضه الرشوة على مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية، وتم القبض عليه متلبسا بعد أن تمت إحالته لنيابة أول مدينة نصر لمباشر التحقيق معه.
 
يذكر أن النيابة العامة منذ أيام أحالت مالك الشركة ومهندس معمارى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بعرض رشوة على موظف عام بالدولة.    
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضا على مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كرداسة - مبلغ ستين ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إصداره ترخيصا يهدم عقارا مملوكا للمتهم الأول بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما.

رشوة

الآثار الإسلامية والقبطيه

مدينة نصر

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