تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بدار السلام

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب بعدما طعنه بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة بينهما.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى فى الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين نتج عنها متوفى ونقل للمستشفى، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة حول الواقعة للكشف عن ملابساتها.

وعلى جانب آخر، كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق القاهرة السويس الصحراوى، بأن وراء الحادث حداد كان متزوجا منها عرفيا، وشعرت بحالة أعياء وتوفيت فنقلها بسيارة وألقاها بالطريق، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة إحدى السيدات (مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم) بطريق القاهرة/السويس بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن أن المجنى عليها كانت مقيمة طرف زوجها عرفيًا (حداد، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بزواجه من المجنى عليها عرفيًا منذ خمسة أيام، وأضاف أنه حال تواجدهما بالشقة سكنه شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها إلا أنها توفيت، فقام بالاستعانة بصديقيه (حداد - سائق) لمساعدته فى التخلص من الجثة، وفى سبيل ذلك قاموا بنقل جثتها بسيارة قيادة (السائق) والتخلص منها بمكان العثور، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.