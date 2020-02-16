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تجديد حبس عاطلين لضبطهما بتمثال أثرى وكمية من الهيروين ببنها

الأحد، 16 فبراير 2020 03:16 م
تجديد حبس عاطلين لضبطهما بتمثال أثرى وكمية من الهيروين ببنها حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، بحبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطهما بكمية من الهيروين المخدر وتمثال يشتبه فى أثريته بدائرة مركز بنها.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطاراً من المقدم حازم سعد مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين على عملائهم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط كلا من "م.ن" عاطل وشهرتة "كيكة"، و"ر.ف" عاطل ،مقيمين السكوت دائرة المركز.

وتم ضبطهما بحوزتهما 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وتمثال يشتبه فى كونه أثرى داخل جوال ذات لون أسود، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4061جنايات مركز بنها واحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم وجددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفى سياق آخر، ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة تم ضبطهما والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم م أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بشن حملة أمنية على نطاق الدائرة أسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة، وهما كلا من "ح.ا" 40 سنه، عاطل، و"ط.ا"53 سنة، عاطل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 225 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2277 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة والتشكيل الثانى وهما كلا من " م.ر"35سنة، عاطل، و"ا.ع"23 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 210 جنيهات وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2254 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أنه قد نجحت مباحث القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، وسرقوا 275 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة.

 

 

 


القليوبية

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