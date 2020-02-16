سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد حبس شقيقين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

الأحد، 16 فبراير 2020 10:18 ص
تجديد حبس شقيقين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة حبس شقيقين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود معلومات لمباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام شقيقين مقيمان بدائرة المركز، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإدارة ورشة كائنة أسفل العقار سكنهما لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية والإتجار فيها .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما بالورشة إدارتهما عدد 3 فرد خرطوش، و3 طبنجات معدلة، و2 مسدس، و3 طلقات خرطوش عيار 12مم ، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع ، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية وعدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات تحرر محضر بالواقعة.

كما ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين بكمية من الهيروين المخدر وتمثال يشتبه فى أثريته بدائرة مركز بنها تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم حازم سعد مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين على عملائهم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط كل من "م.ن" عاطل وشهرتة "كيكة"، و"ر.ف" عاطل، مقيمين السكوت دائرة المركز .

وتم ضبطهما بحوزتهما 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وتمثال يشتبه فى كونه أثرى داخل جوال ذات لون أسود، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4061 جنايات مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

الخانكة

أسلحة نارية

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة