تجديد حبس شقيقين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

القليوبية نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة حبس شقيقين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود معلومات لمباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام شقيقين مقيمان بدائرة المركز، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإدارة ورشة كائنة أسفل العقار سكنهما لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية والإتجار فيها .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما بالورشة إدارتهما عدد 3 فرد خرطوش، و3 طبنجات معدلة، و2 مسدس، و3 طلقات خرطوش عيار 12مم ، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع ، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية وعدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات تحرر محضر بالواقعة.

كما ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين بكمية من الهيروين المخدر وتمثال يشتبه فى أثريته بدائرة مركز بنها تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم حازم سعد مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين على عملائهم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط كل من "م.ن" عاطل وشهرتة "كيكة"، و"ر.ف" عاطل، مقيمين السكوت دائرة المركز .

وتم ضبطهما بحوزتهما 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وتمثال يشتبه فى كونه أثرى داخل جوال ذات لون أسود، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4061 جنايات مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.