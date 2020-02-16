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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 16 فبراير 2020 10:30 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 15934 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5172 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 1269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1383 نقطة.
 
وفى سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات وهى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق راكتا، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة اليوم الأحد.
 
 
فيما تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سماد مصر (ايجيفرت)، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3445 سهم، 4400 سهم، 34 ألف سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية،  10 أسهم، 7 آلاف سهم، على التوالى.
 
فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 2000 سهم من خلال عمليتين، وباعت مجموعة مرتبطة لشركتى بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 17.5 مليون سهم، 94 سهم، على التوالى، وباع مساهم رئيسى بشركة البدر للبلاستيك 50 ألف سهم.

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