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تأييد إخلاء سبيل 44 متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة

الأحد، 16 فبراير 2020 05:54 م
تأييد إخلاء سبيل 44 متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى - إيهاب المهندس

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رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل 44 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت قرار إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، وكشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

 

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، للمتهمين فى القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائىى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 

 


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