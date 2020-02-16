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تأجيل محاكمة 3 متهمين بمحاولة رشوة رئيس استقبال بقصر العينى لـ20 فبراير

الأحد، 16 فبراير 2020 01:44 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بمحاولة رشوة رئيس استقبال بقصر العينى لـ20 فبراير رشوة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، لجلسة 20 فبراير الجاري للمرافعة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينىالتعليمي الجديد، و " ع.ا" محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله،  بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجاراهما وأبلغ قسم الشرطة.
 
واستكمل الشاهد، أنه أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.
 
 

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