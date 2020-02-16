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بورصة قطر حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 16 فبراير 2020 02:00 م
بورصة قطر حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1% خاسرة 98.19 نقطة، لتغلق عند مستوى 9748.74 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 57.4 مليون سهم بقيمة 149.4 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3851 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 35 سهما ، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.69%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، فقطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%.
 
وفى سياق متصل، أعلنت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعةQNB ، عن الحصول على الترخيص اللازم لتصبح مزودًا للسيولة بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على خطة تزويد السيولة التي يمكن أن تنفذها شركات الخدمات المالية للأعضاء في بورصة قطر لضمان استقرار أكبر للأسعار وتحسين السيولة.
 
واستثمرت QNB للخدمات المالية في واحدة من أحدث أنظمة التداول العالمية الخاصة بخدمات تزويد السيولة، كما انضم إلى فريق عمل الشركة موظفون يتمتعون بخبرة مهنية في هذا المجال. 
 
فيما أعلنت شركة شركة الخليج للتأمين التكافلي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل، لمناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2019".
 
 
 
 

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