سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: الانتخابات التشريعية بإيران بداية النهاية لسياسات روحانى

الأحد، 16 فبراير 2020 01:39 م
بلومبرج: الانتخابات التشريعية بإيران بداية النهاية لسياسات روحانى روحانى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تمثل الانتخابات التشريعية المقررة فى إيران فى 21 فبراير بداية النهاية لسياسات الرئيس حسن روحانى فى إيران، مشيرة إلى أن المتشددين والمحافظين سيفوزون بأغلبية على الأرجح فى البرلمان، وأن حملتهم قد شهدت دفعة بفضل سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إزاء طهران.

 

 وأشارت الوكالة، إلى أن روحانى رهن مصداقيته ومصداقية معسكره على الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى الست الذى تم توقيعه فى 2015 ووافقت فيه طهران على تقليص برنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات التى أصابت اقتصادها بالشلل. لكن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق والبدء فى فرض عقوبات صارمة على إيران، خسر السياسيون المعتدلون الذين دعموا روحانى بعض الدعم بعد فشلهم فى تحقيق الوعود بمزيد من الحريات الاجتماعية. وتركهم التحول الأمريكى من الاتفاق النووى فى وضع أضعف مع مزيد من التمكين للمتشددين الذين عارضوا الاتفاق النووى من البداية.

 

ولم يقتصر الأمر على خسارة المعتدلين الدعم الشعبى، بل أن مجلس الخبراء المسئول عن تحديد المرشحين منع آلاف الأشخاص من الترشح بينهم 75% من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحانى.

 

 وفيما يتعلق بتأثير التغيير المتوقع على اقتصاد إيران، قالت إنه من المحتمل أن يتم إلغاء التشريعات التى يسعى روحانى للحصول على موافقة البرلمان عليها، ومن بينها تلك القوانين المتعلقة بجهوده الرامية إلى جعل القطاع المصرفى الإيرانى يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تجنب العقوبات المفروضة على المقرضين الإيرانيين من قبل قوة العمل المالية الدولية التى تحارب التهديدات لسلامة النظام المالى الدولى مثل غسيل الأموال. وهناك تشريع آخر من المحتمل أن يموت، وهو إعادة تسمية الريال الإيرانى الذى تراجعت قيمته بسبب العقوبات.

 


ايران

انتخابات ايران

الانتخابات التشريعية بايران

حسن روحانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رغم مرور 10سنوات.. تهم التزوير تلاحق انتخابات إيران 2009.. شقيق الرئيس الإصلاحى الأسبق يؤكد التلاعب لصالح نجاد.. خاتمى طالب النظام بالاعتذار لموسوى وكروبى ورفع الإقامة الجبرية والتمهيد لمحاسبة المتورطين

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص

بالصور.. انتخابات إيران تدخل "ساعة الحسم".. إقبال الناخبين يتزايد و"الداخلية" تمد التصويت ساعتين فى الداخل.. الإيرانيون فى الخارج يواصلون المشاركة.. نيوزيلندا تغلق أبوابها.. واستراليا تلجأ لـ"وقت إضافى"

الجمعة، 19 مايو 2017 05:23 م

صحف أمريكية: انتخابات إيران اختيار بين الانفتاح على العالم والعزلة الدبلوماسية

الجمعة، 19 مايو 2017 03:58 م

صحيفة إسبانية عن انتخابات إيران: ربع مليون مسيحى خارج حسابات روحانى

الجمعة، 19 مايو 2017 02:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة