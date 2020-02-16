بعد تقدم السيسى لجنازته.. من هو الفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق؟

كتب زكى القاضي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، والتى أقيمت في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الفريق الراحل.

تخرج من الكلية الجوية عام 1956

شغل عدة مناصب من بينها قائدًا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973

قائد معركة المنصورة المعركة الأشهر في تاريخ القوات الجوية

تعتبر معركة المنصورة أطول المعارك الجوية وأكثرها شراسة مع العدو الإسرائيلى

في تسجيل نادر يؤكد:" معركة المنصورة كانت حوالى 53 دقيقة وهى المعركة الأطول فى تاريخ المقاتلات النفاثة"

أسفرت معركة المنصورة عن سقوط 15 طائرة مقاتلة إسرائيلية

تدرج فى المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية فى الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996

اشترك فى جميع الحروب التى خاضتها مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973

حصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرا لدوره وأعماله البطولية الخالدة

شارك الرئيس السيسى وقيادات الدولة في تشييع جنازته