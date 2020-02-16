برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

كتبت إيمان على

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة، حول سياستها بشأن الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المصريين من انتشار فيروس كورونا.



وأكد "أبو العلا"، ضرورة الكشف الدورى والعشوائى فى التجمعات وخاصة فى المدارس، والاطمئنان المستمر على المصريين فى الخارج، متابعاً: "فيه 85 نوعًا من الفيروس، لكن الموجود فى الصين هو أخطرهم، 4% وفيات من المصابين، وهذه نسبة عالية جداً".



وشدد أن اكتشاف أول حال كورونا تستلزم الرقابة الشديدة والمكثفة، خاصة أن فترة حضانة المرض لا تكشف الإصابة وهو ما يستلزم أخذ جميع الاحتياطات والسبل لمنع انتشار هذا الفيروس، موضحًا أنه لا يوجد ما يستدعى القلق والمطالبة بوقف الدراسة، خاصة أن الأمر لم يتحول لوباء فهى حالة واحدة لأجنبى وستجرى السيطرة عليها.

وتابع قائلاً: "الوضع لا يمكننا فيه التهوين ولا التهويل.. والدولة تتخذ خطوات جدية بالتناسق مع الوعى المجتمعى.. وعلى الجميع أن يدرك أن كورونا شبيه بمرض الأنفلونزا وهو مشتق من وباء السارس.. وهو فيروس شرس لابد من أخذ كافة التدابير تجاهه".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبى "صينى الجنسية".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة نجحت فى اكتشاف أول حالة شخص أجنبى حامل فيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التى تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكترونى لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التى ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التى تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتى جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية.