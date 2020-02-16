سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

الأحد، 16 فبراير 2020 06:00 ص
برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب" مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة، حول سياستها بشأن الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المصريين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد "أبو العلا"، ضرورة الكشف الدورى والعشوائى فى التجمعات وخاصة فى المدارس، والاطمئنان المستمر على المصريين فى الخارج، متابعاً: "فيه 85 نوعًا من الفيروس، لكن الموجود فى الصين هو أخطرهم، 4% وفيات من المصابين، وهذه نسبة عالية جداً".

وشدد أن اكتشاف أول حال كورونا تستلزم الرقابة الشديدة والمكثفة، خاصة أن فترة حضانة المرض لا تكشف الإصابة وهو ما يستلزم أخذ جميع الاحتياطات والسبل لمنع انتشار هذا الفيروس، موضحًا أنه لا يوجد ما يستدعى القلق والمطالبة بوقف الدراسة، خاصة أن الأمر لم يتحول لوباء فهى حالة واحدة لأجنبى وستجرى السيطرة عليها.

وتابع قائلاً: "الوضع لا يمكننا فيه التهوين ولا التهويل.. والدولة تتخذ خطوات جدية بالتناسق مع الوعى المجتمعى.. وعلى الجميع أن يدرك أن كورونا شبيه بمرض الأنفلونزا وهو مشتق من وباء السارس.. وهو فيروس شرس لابد من أخذ كافة التدابير تجاهه".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبى "صينى الجنسية".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة نجحت فى اكتشاف أول حالة شخص أجنبى حامل فيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التى تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكترونى لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التى ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التى تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتى جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية.


الحكومه

كورونا

فيروس

الصحه

اخبار

اليوم السابع بلس

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراءات وقائية بمستشفى بمدنية ووهان مركز تفشى كورونا القاتل

السبت، 15 فبراير 2020 12:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. ارتفاع وفيات كورونا بالصين لـ 1524.. الشرطة الإيطالية تعثر على أسلحة مخبأة تحت الأرض بصقلية.. بومبيو يعد حمدوك بالمساعدة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

السبت، 15 فبراير 2020 12:00 م

الصحة العالمية: الصين تعلن نتائج تجاربها على فيروس كورونا خلال 3 أسابيع

السبت، 15 فبراير 2020 10:32 ص

اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند والإجمالى 34

السبت، 15 فبراير 2020 09:53 ص

الصين: 1524 حالة وفاة وأكثر من 66 ألف إصابة بفيروس "كورونا الجديد"

السبت، 15 فبراير 2020 09:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة