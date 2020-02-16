بالميكرفون..الصحة تجمع أهالى المناطق الشعبية للحصول على تطعيمات شلل الأطفال

حرصت الوحدات الصحية على استخدام الميكرفون لجمع وحث الأهالى على النزول من البيوت لتطعيم أطفالهم، فى الحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال، التى انطلقت اليوم للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان على مدار 4 أيام.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أطلقت صباح اليوم، الحملة للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان على مدار 4 أيام، فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال اطلاقها الحملة بوحدة الأسمرات 2 بحى الأسمرات أن الحملة موجودة بجميع المحافظات وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًه إلى أن التطعيم فى الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتة إلى أنه يشارك فى الحملة حوالى 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.

وأشارت إلى أنه تم توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ 4 أيام، كما يتم عقد اجتماع مسائى لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفى مديريات الشئون الصحية لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

وأكدت أنه سيتم متابعة أعمال الحملة يوميًا من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.

يشار إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

جدير بالذكر أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة فى إطار أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.