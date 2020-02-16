انقلاب سيارة يكشف نشاط عصابة سرقة المحال التجارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السرقة، بعد انقلاب سيارة ملاكى قاموا بسرقتها من إحدى الشركات الخاصة بمجال الكيماويات فى منطقة النزهة بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة اهناسيا ببنى سويف تلقت بلاغ يفيد إنقلاب سيارة ملاكى تابعة لإحدى شركات الكيماويات بمنطقة النزهة فى القاهرة، بدائرة المركز وبداخلها طالب مصاب، وبتفتيش السيارة عُثر على مسدس صوت و4 طلقات لذات العيار، أسفل مقعد قائدها وبطاقة رقم قومى خاصة بمحصل بذات الشركة، وبمناقشة المصاب قرر أنه حال استقلاله السيارة المُشار إليها قيادة نجل خالته سائق، عقب عودتهم من زيارة أحد الأشخاص بمدينة إهناسيا متجهين إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق، وعدم تواجد قائد السيارة وأضاف بأن المضبوطات خاصة بالأخير.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف توصلت جهود إلى قيام سيدتين و4 أشخاص بسرقة السيارة الملاكى الخاصة بالشركة المشار إليها عهدة أحد الأشخاص، حيث قامت السيدتين بالتعرف عليه والتوجه لمسكنه بمساكن الشروق بالقاهرة، وسرقتا بعض المتعلقات من المسكن، ومفاتيح السيارة وكان بانتظارهما إثنين من المتهمين أسفل المسكن، واستوليا على السيارة باستخدام المفاتيح، وتوجها إلى مدينة إهناسيا وتقابلا مع باقى المتهمين؛ لمساعدتهما فى التصرف فى السيارة المسروقة، بالإضافة إلى اتفاقهم على سرقة جار أحد المتهمين، وحال عودتهم اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى إنقلاب السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المحلات التجارية والصيدليات كرهاً عن أصحابها بنطاق أمن القاهرة بإستخدام "توك توك"مستأجر قيادة أحد المتهمين، والمسدس "المعثور عليه بمكان الواقعة"، وعثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض"سكين.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع بذات الإسلوب بدوائر أقسام شرطة (عين شمس- المرج - الزيتون - المطرية بالقاهرة)، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.