انقطاع المياه عن الحضرة الجديدة بالإسكندرية لترحيل خط مياه مساء اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، وذلك فى إطار تطوير محور قنال المحمودية، نظرا لترحيل خط مياه قطر 12 بوصة، أمام أرض الخولى الحضرة الجديدة .

وأشار بيان صادر اليوم من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه بمنطقة الحضرة الجديدة وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم الأحد وحتى الانتهاء من أعمال ترحيل ونقل الخط، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم واحتياجاتهم من المياه.

ويعد مشروع محور المحمودية أحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها محافظة الاسكندرية ، و الذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بسرعة الانتهاء من المحور الهام الذى يمثل شريان حياة لمحافظة الإسكندرية.

وأصبح الحلم يقترب الى الحقيقية، بعد أن استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً ، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء عدد 14 نقطة تنموية بطول المحور

وترجع أهمية مشروع تطوير محور ترعة المحمودية بالإسكندرية، إلى أنه سيؤدى لتحول ديموجرافى للأراضى على جانبى المحور مع التنوع فى الأنشطة المختلفة، وتنوع المناطق الخدمية والاستثمارية، وتطوير لجميع شبكات المرافق لتتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية المحافظة، حيث يعد المشروع محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية.