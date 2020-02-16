اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

تبدأ شركات السياحة الإنجليزية اليوم الأحد، بتسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ، بواقع 5 رحلات أسبوعيًا للمدينة من فبراير حتى مايو المقبل، وذلك بعد غياب أربع سنوات، لتنتهى فترة حظر الطيران البريطانى للمدينة السياحية.



وستنطلق الرحلات من مدن جاتويك ومانشستر وبرمنجهام، وأعلنت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، أنه جرى الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار جاتويك، وهو مطار دولى يقع فى مدينة كرولى فى مقاطعة غرب ساسكس، إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف فى هذه المنطقة بجنوب إنجلترا.



وستؤدى الحركة السياحية المتوقعة من السوق الإنجليزى إلى رفع نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ، والتى كانت قد تضررت نتيجة توقف السياحة، وتمتلك مدينة شرم الشيخ قوة فندقية كبيرة، حيث تتصدر كافة المقاصد السياحية بما بأكثر من 185 فندقًا تضم حوالى 70 ألف غرفة فندقية.



وقبل توقف الطيران سجلت السياحة البريطانية فى عام 2014، قضى 906 آلاف سائح، نحو 9.5 مليون ليلة سياحية، كان نصيب شرم الشيخ وحدها أكثر من 600 ألف سائح بريطانى، وهو العدد الذى توقع الخبراء تجاوزه بعد عودة الطيران من جديد، وأن تبلغ أعداد السياح الإنجليز لمصر عامة بحلول 2020 أكثر من مليون سائح.



ويمثل البريطانيون 13% من الحركة السياحية الوافدة من أوروبا، الذى يعد أهم سوق سياحى فى مصر قبل توقف حركة الطيران لجنوب سيناء فى 2015، وكانت السياحة البريطانية حققت إقبال نحو 1.5 مليون سائح فى عام الذروة 2010، ليتراجع عدد السائحين الإنجليز إلى مليون و34 ألف سائح فى 2011 تأثرًا بأحداث ثورة يناير.