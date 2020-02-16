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اليوم.. بدء تسليم وحدات مشروعى جنة ودار مصر بمدينة العبور

الأحد، 16 فبراير 2020 05:30 ص
اليوم.. بدء تسليم وحدات مشروعى جنة ودار مصر بمدينة العبور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة العبور، اليوم الأحد تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، و288 وحدة سكنية (12 عمارة – أكواد 311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.
 
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:
 
صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.

مشروع جنة

دار مصر

مدينة العبور

احمد عمران

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