"اليوم السابع" تتصدر قائمة المرشحين للحصول على جوائز الصحافة المصرية

أعلنت نقابة الصحفيين القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الصحافة المصرية، وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، إن عدد فروع المسابقة بلغ 25 فرعًا، مشيرا إلى أن المسابقة تشهد تنافس أكثر من (569) زميلاً وزميلة للفوز بجوائزها.

وأضاف كامل أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية فى نسختها الجديدة هذا العام، تشهد إعلان القائمة القصيرة لأول مرة لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة، موضحا أن المسابقة تشهد لأول مرة استحداث جائزة صحافة الفيديو لمواكبة التطور الذى شهدته المهنة، وكذلك جائزة الراحل حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية، بالإضافة لمضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ ١٥ ألف جنيه للجائزة الأولى و٨ آلاف جنيه للجائزة الثانية ومن المقرر أن تجتمع لجان التحكيم وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

جائزة الإخراج الصحفى

1 - ملف "الذكاء الاصطناعى..الواقع يتفوق على الخيال والتسويق الإلكترونى..تكاليف أقل..مبيعات أكثر، للزميل أحمد عبدالباقى عبدالغفار..بمجلة لغة العصر - مؤسسة الأهرام.

2 - ملف دار الأوبرا المصرية 30 عاما من الإبداع، وصفحة "جارة القمر..فيروز"، للزميلة بسمة محمد عبد المنعم أحمد بجريدة المصرى اليوم.

3 - عدد خاص عن "جيش مصر"، وملف بعنوان " 100 عام..السادات زعيم صنع التاريخ" للزميل هانى ممدوح محمد على بمجلة المصور - مؤسسة دار الهلال.

4 - تصميم ماكيت مجلة علاء الدين وملحقاته للزميلة يمنى أسامة فرج، بمجلة علاء الدين - مؤسسة الأهرام.

جائزة الكاريكاتير

( - 1 كاريكاتير (الجوكر "حسن حسنى" 60 عاما فى محراب الفن - وكاريكاتير"4" ديمقراطيين أعلنوا رسميا مواجهة ترامب) للزميلة أسامر الحو بجريدة روزاليوسف

- 2 كاريكاتير ( العنف ضد المرأة – والتكنولوجيا ) للزميل فوزى مرسى بمجلة أكتوبر –مؤسسة دار المعارف.

- 3 كاريكاتير..الجيش يحارب الإرهاب - وكاريكاتير..الحضانة بين المطلقين) للزميلة نشوى سعيد بمجلة المصور - مؤسسة دار الهلال.

جائزة التحقيق الصحفي

1 - تحقيق "الوطن" تكشف:مرضى الزهايمر..السقوط من ذاكرة الدولة.. للزميلين أحمد العميد ومحمد أبو ضيف بجريدة الوطن.

2 - تحقيق "كواحيل الميناء".. سرطان وخراب بيوت.. للزميلين أحمد جمال الدين حسن ومنى ضياء بجريدة "اليوم السابع".

3 - تحقيق السعى بين الألغام.. رحلة تهريب المواشى من ليبيا إلى مصر".. للزميل أحمد العميد بجريدة الوطن.

4 - تحقيق " كيس دم يساوى حياة " للزميلين أحمد سعد وياسمين سامى بجريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

5 - سلسلة تحقيقات عن تنظيم داعش الإرهابى فى سيناء للزميل عبدالوهاب عليوه بموقع مصراوى.

6 - تحقيق عالم "داون" إهمال حكومى... وجهل شعبى للزميلة علا مصطفى عامر بجريدة الأهرام.

جائزة الحملات الصحافية

1 - حملة المخالفات فى مستشفى 57357 للزميل أسامة داود بجريدة فيتو.

2 - حملة محافظات القناة أرض المقاومة والصمود والبطولات، للزميلتين شيماء عادل وعبير العربى بجريدة الوطن.

3 - حملة "اللعب فى الدماغ" للزميلة نهى وجيه بجريدة الفجر.

جائزة الحوار

1 - حوار فى ذكرى محاولة اغتيال عبد الناصر"الأخبار" تحاور خليفة عطوة المتهم الثالث فى القضية للزميل أمير لاشين بجريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم

2 - حوار فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق فى حوار " الماضى والحاضر والمستقبل"، للزميل حازم بدر بجريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم.

3 - سلسلة حوارات بعنوان "ريحة الحبايب" للزميلة زينب عبداللاه بجريدة "اليوم السابع".

4 - حوار "كمال ثابت" أقدم سجين فى مصر.. فى حوار لـ"الوطن".. للزميل سامى عبدالراضى بجريدة الوطن.

5 - سلسلة حوارات بعنوان رحيق العباقرة للزميل طارق صلاح بجريدة المصرى اليوم.

6 - حوار مع المتحدث باسم حركة "ناطورى كارتا" المناهضة: أشكر الرب على أننى لا أحمل الجنسية الإسرائيلية.. للزميل محمد الليثى بجريدة الوطن.

7 - سلسلة حوارات بعنوان الطريق إلى المستقبل للزميل محمد منصور بجريدة المصرى اليوم.

8 - سلسلة حوارات مع " محمود العربى " شهبندر التجار" للزميل الراحل ناجى عبدالعزيز ومحمد محمود خليل بجريدة المصرى اليوم.

جائزة التغطية الخارجية

1 - سلسلة حلقات عن الحرب فى "سوريا" للزميل أحمد العميد بجريدة الوطن

2 - موضوع ( موطنى..قصاصات ممزقة من عالمنا العربى" وموضوع ( من مقعد التاكسى..رحلة فى عالم الانتخابات اللبنانية) للزميل أحمد الليثى بموقع مصراوى.

3 - موضوع (طيور دمياطية مهاجرة على عرش صناعة الأثاث فى العاصمة الاقتصادية لتونس) للزميلة أميرة سعيد وكالة أنباء الشرق الأوسط.

4 - موضوع (فنلندا أسعد دولة فى العالم للزميلة) للزميلة إنجى ضيف بمجلة نصف الدنيا - مؤسسة الأهرام.

5 - موضوع "اليوم السابع فى أرض الخوف باليمن" للزميلة إيمان حنا بجريدة "اليوم السابع".

6 - موضوع "الأخبار المسائي" داخل أكبر مخيم لإيواء اللاجئين بالأردن للزميلة فاطمة بدوى بجريدة الأخبار المسائي - مؤسسة أخبار اليوم.

جائزة الصحافة الاقتصادية

موضوع التأمينات والمعاشات..الملف الشائك

للزميل أحمد صالح بمجلة الأهرام الاقتصادى.

2 - موضوع صناعة النشر...تصارع من أجل البقاء – وموضوع صناعة البيانات تقود البيزنس العالمى للزميلة دعاء عبدالمنعم بمجلة الأهرام الاقتصادى – مؤسسة الأهرام

3 - موضوع المليارات الضائعة للزميلين دعاء سامى ومحمد وهدان بجريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم.

4 - موضوع "المصرى اليوم" ترصد خطة الأمل لمشروعات النباتات الطبية والعطرية للزميلة وفاء بكرى بجريدة المصرى اليوم.

جائزة الصحافة الرياضية

موضوع الأسطورة "بيليه " فى حوار مع الأهرام: الكرة حياتى ولست نادماً على الضريبة التى أدفعها من أجلها للزميل إبراهيم السخاوى بجريدة الأهرام.

عن موضوع الاستثمار على الطريقة المصرية.. ادفع تلعب للزميل عاطف عبدالواحد مصيلحى بجريدة الأهرام.

موضوع مونديال الهروب الكبير وموضوع موريتانيا.. من "الشعر" إلى "الحلم" الكروى للزميل محمود شوقى بمجلة الإذاعة والتليفزيون.

جائزة الصحافة الثقافية

موضوع " فاروق عبد القادر فى أوراق منسية" للزميل جرجس شكرى بمجلة أخبار الأدب - مؤسسة أخبار اليوم.

سلسلة حوارات بعنوان "عشرة عمر" للزميل خيرى حسن بجريدة الوفد.

موضوع "رسالة الشافعى..إرث الإمام أسيراً" للزميل محمد الدعدع بجريدة الوطن.

جائزة الصحافة الفنية

موضوع صانعو الموسيقى التصويرية..يلونون حياة المصريين للزميلة سماح جاه الرسول بمجلة الإذاعة والتليفزيون.

موضوع سيكولوجية يوسف شاهين.. د.شاكر عبدالحميد: الأشباح عنده لا تكف عن الضجيج، للزميلة شيماء سليم بمجلة روزاليوسف.

موضوع "رجالة على واحدة ونص".. "اليوم السابع" تكشف فى تحقيق صادم أسرار دولة الرقص الشرقى الرجالى فى مصر، للزميلين هدى زكريا وتامر إسماعيل صالح بجريدة "اليوم السابع".

موضوع "بليغ حمدى مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذى فى المقام الشرقى، للزميل وائل السمرى بجريدة "اليوم السابع".

سلسلة تحقيقات بعنوان "أبيض وأسود".. وموضوع حصريا..عرض خاص لأهم أفلام السينما المصرية الممنوعة من العرض للزميل وليد فاروق محمد بمجلة الشباب - مؤسسة الأهرام.

جائزة التصوير الصحفي

1 - صورة "55 مصابا فى حادث خروج عربات" قطار المرازيق" عن القضبان، للزميل أحمد عبدالفتاح بجريدة الشروق.

2 - صورة المصرى ينجو من غضب النجوم ويخرج منتصرا رغم تلقى ثلاثية فى 18 دقيقة، للزميل حازم جودة موقع يلا كورة

3 - صورة مصيف الشعب وصورة علاقات فى الأسر للزميل روجيه أنيس بموقع مصراوى.

جائزة صحافة الفيديو

1 - فيديو الإرادة تنتصر....إيزيس كلمة السر..للزميلة سماح عزت ببوابة روزاليوسف.

2 - فيديو "أشواك فى الأيدى الناعمة" للزميلة منة الله حمدى بموقع "اليوم السابع".

3 - فيديو "شريك الجسد" للزميلين نهير عبدالنبى ومحمد نبيل بموقع "اليوم السابع".

جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة

1 - موضوع جنود الله فى سيناء.. 7 أيام على الجبهة للزميل أحمد عاطف رمضان بجريدة الدستور.

موضوع (تغطية العملية الشاملة سيناء "2018 - وموضوع رصد نتائج العملية بعد مرور 6 أشهر) للزميل محسن الميرى بجريدة الجمهورية – مؤسسة دار التحرير.

جائزة إحسان عبد القدوس فى السبق الصحفي

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة نظراً لأن معظم الأعمال عبارة عن تغطيات خبرية حتى لو احتوت على معلومات جديدة.

- وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير لمجلة "الأخبار برايل" بمؤسسة أخبار اليوم التى يرأس تحريرها الزميل أحمد المراغى صاحب فكرة المجلة تقديراً للفكرة والجهد المبذول بها.

جائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة نظرا لضعف مستوى الأعمال المقدمة.

جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى

1 - سلسلة مقالات عن الضربية العقارية للزميل شريف رياض بجريدة الأخبار – مؤسسة اخبار اليوم.

2 - مقال الفساد والذهب الأبيض للزميل عبدالناصر محمد بجريدة فيتو.

جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى

1 - عمود رجل الثقوب السوداء...وأزمة العقول البيضاء، وعمود الثورة ليست وجهه نظر، للزميل إيهاب الحضرى بجريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم.

2 - عمود هكذا تكون الحياة للزميل صلاح صيام بجريدة الوفد.

3 - عمود حرف تايه "بلادات الغياب" وعمود حرف تايه " بشهيق وحيد" للزميل مصطفى زكd بجريدة الرأى لشعب - مؤسسة دار التحرير.

4 - عمود لاجثث للكتبة، وعمود حول تخليد القتلة والخونة والأعداء، للزميل مصطفى عبيد بجريدة الوفد.

5 - عمود الوزراء غلابة قوى، وعمود القفز إلى المجهول للزميل خالد سيد أحمد بجريدة الشروق.

6 - عمود أنا ككارل ماركس...استفدت إيه للزميل هانى هنداوى بجريدة الدستور.

جائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية

1 - موضوع ننفرد بنشر أخطر الوثائق البريطانية السرية " عروبة السادات" للزميل عامر سلطان بمجلة الأهرام العربى – مؤسسة الأهرام.

2 - موضوع ملف بعنوان "هنا العراق" للزميلة ماجى حامد بمجلة صباح الخير – مؤسسة روز اليوسف.

3 - موضوع مآسى الهجرة من المكسيك إلى "الحلم الأمريكى" للزميلة هدير الزهار بمجلة نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام.

جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية

1 - موضوع الاتصالات المتكاملة 1+1 = 2 للزميل أشرف شهاب بمجلة لغة العصر – مؤسسة الأهرام.

2 - موضوع مشروعات الكهرباء..من تلبية احتياجات إلى أزمة فائض إنتاج للزميل محمد فرج بجريدة البورصة.

جائزة حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية

1 - تحقيق منظفات خطرة ورقابة غائبة للزميلة غادة عبدالله بجريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

2 - تحقيق أرحام موصومة..جرائم طبية وأخلاقية تمارس ضد متعايشات "الإيدز" الحوامل بفعل انتهاكات دستورية للزميلة رحاب جمعة بجريدة البوابة نيوز.

3 - تحقيق ومن الغش ماعمى..حتى العدسات اللاصقة..صينى. للزميلتين سحر المليجى وغادة الشريف بجريدة المصرى اليوم.

4 - تحقيق بسبب الغش وتعبئتها بالجبس والرمل والجير...طفايات الحريق تساعد على الاشتعال للزميل محمد فتحى عبدالعال حسن بمجلة الأهرام العربى – مؤسسة الأهرام.

جائزة مصطفى شردى فى المقال السياسي

1 - مقال "المرتبكون " للزميل خالد سيد أحمد بجريدة الشروق.

2 - مقال بناء الدولة العربية فى ظل الميليشياوية..هل ثمة أمل؟ للزميل عماد حمدى بجريدة الشروق.

جائزة منير كنعان للإبداع الفنى (الرسم)

رسم موضوع "دحرجة الأفيال" للزميلة أمانى زهران بجريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

رسم موضوع (أم كلثوم بفكر فيك وأنا ناسى – ورسم موضوع فى ذكرى ميلاد الحكاء الفصيح خيرى شلبى ) للزميل عماد عبدالمقصود محمد ببوابة روز اليوسف - مؤسسة روز اليوسف.

جائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الإنسانية

1 - قصة لزاماً علينا الرحيل..آخر أيام مثلث ماسبيرو والمكس للزملاء أحمد الليثى ومها صلاح الدين ودعاء الفولى بموقع مصراوى.

2 - قصة تفصلهما ستارة...كيف تقاسم إرهابى حلوان وإحدى ضحاياه غرفة المستشفى ؟ للزميل أحمد جمعة بموقع مصراوى.

3 - قصة عندما تصبح "أبراج تقوية المحمول" سكناً... بيوت بلا أبواب للزميل أحمد عامر عبدالله بجريدة الأهرام.

4 - قصة الوطن" فى السحايت والسمراء..قريتا العجز والشلل والإعاقات" فى كفر الشيخ للزميلة سمر عبدالرحمن بجريدة الوطن.

5 - قصة مدارس "ذوى الاحتياجات الخاصة" فى انتظار فاعل خير للزميلة وفاء يحيى بجريدة المصرى اليوم.

جائزة صحافة المرأة

1 - موضوع "القصور التشريعى"..يحرم المطلقات من الحضانة والحجة لم يستدل على الأب للزميلة جهاد عباس بجريدة الوطن.

2 - قصص قصيرة من محكمة الأسرة للزميلة شيماء القرنشاوى بجريدة المصرى اليوم.

3 - موضوع قلبى على ولدى..حجر وموضوع الاغتصاب الزوجى جريمة خارج إطار القانون للزميلة غادة محمد الشريف بجريدة المصرى اليوم.

4 - موضوع خلف النقاب كل شيئ وعكسه، للزميلة هاجر اسماعيل بمجلة نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام.

جائزة صحافة البيئة

1 - موضوع الفياجرا الطبيعية ثروة مصر المنهوبة للزميلة إيمان عبدالقادر بجريدة البوابة نيوز.

2 - تحقيق خاص من 3 وزرات يكشف أخطر قضية فساد على "الصحراوى". للزميلين دينا عاشور وأحمد ممدوح بجريدة فيتو.

3 - تحقيق البودرايت" فضلات البشر التى تقتلهم.. رحلة السماد القاتل من محطات الصرف إلى بطون المصريين، للزميل شعبان بلال بجريدة الصباح.

4 - تحقيق التجميل القاتل.. الأخبار تكشف فى تحقيق استقصائى..مستحضرات من مخلفات الدواجن والأسماك تسبب السرطان للزميلة ياسمين سامى بجريدة الأخبار.