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اليابان: ارتفاع إصابات كورونا فى السفينة المحتجزة إلى 355 شخصا

الأحد، 16 فبراير 2020 05:09 ص
اليابان: ارتفاع إصابات كورونا فى السفينة المحتجزة إلى 355 شخصا كورونا
وكالات

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة فى اليابان إلى 355 حالة، وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة فى البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".

 

وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

 

يذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أعرب السبت عن قلقه إزاء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الصين ومن التقارير التى تشير إلى أنها طالت عاملين بمجال الصحة هناك.

 

وقال أدهانوم، فى كلمة على هامش منتدى ميونخ للأمن، "لدينا قلق بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين وقلقون من التقارير التى تشير إلى إصابة عاملين بمجال الصحة بالفيروس هناك".

 

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأحد أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.

وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.


كورونا

اليابان

الصين

فيروس كورونا

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