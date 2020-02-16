الهند : مغادرة 406 أشخاص للحجر الصحى غدا بعد شفائهم من فيروس كورونا

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قال متحدث باسم شرطة الحدود بين الهند والتبت، إن 406 أشخاص سيغادرون غدا الإثنين الحجر الصحى، بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد، بناءً على البيان الاستشارى الصادر عن وزارة الصحة الهندية، وأكد المتحدث، وفقا لقناة (إن دى تى في) الهندية اليوم الأحد، أن الاختبارات الطبية أثبتت خلوهم جميعا من فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الحدود بين الهند والتبت، أن الأشخاص كانوا محجوزين فى مرفق حجر صحى بمدينة (دلهي) التابع لشرطة الحدود بعد استعادتهم سابقًا من مدينة (ووهان) بؤرة انتشار الفيروس للعالم.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1665 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 68500 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 68500 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1665شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.