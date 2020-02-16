النيابة توجه تهمة حيازة وإشعال شماريخ فى المطار لشخصين من جمهور الزمالك

كتب كريم صبحى

وجه معتز زكريا مدير نيابة النزهة تهمة حيازة العاب نارية، للمتهمين باشعال الشماريخ من جمهور نادى الزمالك، وأمر بإخلاء سبيلهم ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وأنكر المتهمين أمام أحمد مصلح وكيل أول نيابة النزهة، ارتكابها واقعة اشعال الشماريخ فى مطار القاهرة، واعترفوا أنهم توجهوا إلى مطار القاهرة، لاستقبال لاعبى الزمالك عقب فوزهم بكأس السوبر الأفريقى على فريق الترجى.

كان أشعل بعض الجماهير أثناء استقبال عدد من جماهير نادى الزمالك للفريق عقب عودته من الدوحة بعد الفوز بمباراة السوبر الأفريقى بعض الشماريخ، وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة.