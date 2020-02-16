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المعارضة القطرية تكشف: استدعاء الدوحة بقمة جنيف لانتهاكها حقوق العمال

الأحد، 16 فبراير 2020 10:45 م
المعارضة القطرية تكشف: استدعاء الدوحة بقمة جنيف لانتهاكها حقوق العمال تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه فى إجراء غير مسبوق قررت قمة جنيف السنوية الثانية عشرة لحقوق الإنسان والديمقراطية "مجلس حقوق الإنسان"، قررت استدعاء قطر يوم الثلاثاء المقبل، للتحقيق معها فيما يخص التهم الموجهة إليها باستعباد عددٍ كبيرٍ من العاملين من جنسيات مختلفة وتطبيق إجراءات غير إنسانية، وذلك بالإضافة إلى منعهم من مغادرة قطر، فضلاً عن الإخلال بقوانين حماية الأجور وعدم دفع الرواتب لأشهر طويلة، وهو الأمر الذى أشارت إليه وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن المحامى الدولى والناشط فى مجال حقوق الإنسان، هيليل نوير.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، تأكيدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن معظم سكان قطر البالغ عددهم 2.75 مليون نسمة، 90% منهم أجانب، ينتمون إلى دول نامية فقيرة، ويعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد موقع قطريليكس أنه لا تقف يد تميم بن حمد أمير قطر وسلطته عن البطش بالشعب وقمعه، ووصل الحال إلى أن تطول يد هذا النظام أبًا مكلومًا بمرض طفله، وبدلًا من مساعدته فى ابتلائه يحكم عليه بالسجن المؤبد.

وقال "قطريليكس" إن غضبا جماهيريا واسعا، بعد الحكم بالمؤبد على "زيد بن قطفة" المواطن الذى كل ما أذنبه هو مطالبته بحقه فى الحياة الكريمة والعلاج لطفله، حيث عانى الطفل من مرض خطير بالعمود الفقرى، وقدم زيد طلبا لعلاج طفله على نفقة الدولة وهو ما رفضه النظام دون مبرر واضح، فيما أكد مراقبون أن السبب هو وضع قبيلة آل قطفة فى قائمة تميم بن حمد السوداء، وغضبه عليهم، حتى وصل الأمر لرفضه علاج أبنائهم، بعد أن تمت مصادرة ممتلكات راشد بن سالم آل قطفة وبعض كبار رجال القبيلة.

وكان المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى شنوا هجومًا حادًا على النظام القطرى، وعلى رأسه الأمير تميم بن حمد، ودشنوا حملة معارضة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أن تميم تمادى فى ظلمه، مطالبين بالتظاهر ضد القمع المبالغ فيه من السلطات ضد المواطنين.


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