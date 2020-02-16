سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة

الأحد، 16 فبراير 2020 09:54 ص
القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة الذى تنظمه عدد من الشركات العالمية بالتعاون وزارة الشباب والرياضة مشاركة متميزة من القوات المسلحة المصرية خلال فترة عقده من 13-15 فبراير الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.
 
وتضمن جناح القوات المسلحة عرض الإمكانيات العلاجية لإدارة الخدمات الطبية التى توفرها للرياضيين من أجهزة لتشخيص الإصابات الرياضية وكيفية علاجها، وقياس مستويات التدريب بواسطة أجهزة قياس كفاءة القلب والرئتين التى تساعد على معرفة مدى قدرة الرياضيين على تحمل المجهود البدنى أثناء التدريب، فضلاً عن دور معمل المنشطات التابع للقوات المسلحة والمعامل المركزية للقوات المسلحة فى الكشف عن المنشطات بمختلف أنواعها.
 
وحرصت القوات المسلحة من خلال جناحها على عرض منتجات مصنع الأطراف الصناعية من أجهزة دواعم الحركة التى تساعد الرياضيين أثناء فترات التأهيل والإستشفاءبعد الإصابات أو العمليات الجراحية الحرجة.
 
ويعمل المعرض على الترويج للفرص الإستثمارية المتاحة فى صناعة الرياضة لدى الشركات الرياضية العالمية بشكل مباشر عن طريق الوكلاء والموزعين لتلك الشركات العالمية فى مجال الأجهزة والمعدات والملابس الرياضية، فضلاً عن التوعية الصحية لكل المنتمين إلى المنظومة الرياضية.
 
ويفتح المعرض أفاق جديدة فى السوق المحلى والتصدير للخارج أمام الشركات الوطنية التى تقوم بالتصنيع داخل مصر بكفاءة عالية وبأسعار غير قابلة للمنافسة.
 
 

القوات المسلحه

الجيش المصرى

جهاز الرياضة

الشركات الوطنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الأركان يطالب بتدريب قوات دول الساحل لمواجهة التهديدات العابرة للحدود .. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:35 م

الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:37 ص

الدكتور محمد العصار يبحث مع وفد بولندى سبل التعاون المشترك

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:53 ص

خاص.. أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليها بشمال سيناء

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:38 ص

سعد الدين الشاذلى.. ذكرى رحيل نموذج فريد للعسكرية المصرية

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة