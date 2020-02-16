القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة

كتب زكى القاضى

شهد المعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة الذى تنظمه عدد من الشركات العالمية بالتعاون وزارة الشباب والرياضة مشاركة متميزة من القوات المسلحة المصرية خلال فترة عقده من 13-15 فبراير الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وتضمن جناح القوات المسلحة عرض الإمكانيات العلاجية لإدارة الخدمات الطبية التى توفرها للرياضيين من أجهزة لتشخيص الإصابات الرياضية وكيفية علاجها، وقياس مستويات التدريب بواسطة أجهزة قياس كفاءة القلب والرئتين التى تساعد على معرفة مدى قدرة الرياضيين على تحمل المجهود البدنى أثناء التدريب، فضلاً عن دور معمل المنشطات التابع للقوات المسلحة والمعامل المركزية للقوات المسلحة فى الكشف عن المنشطات بمختلف أنواعها.

وحرصت القوات المسلحة من خلال جناحها على عرض منتجات مصنع الأطراف الصناعية من أجهزة دواعم الحركة التى تساعد الرياضيين أثناء فترات التأهيل والإستشفاءبعد الإصابات أو العمليات الجراحية الحرجة.

ويعمل المعرض على الترويج للفرص الإستثمارية المتاحة فى صناعة الرياضة لدى الشركات الرياضية العالمية بشكل مباشر عن طريق الوكلاء والموزعين لتلك الشركات العالمية فى مجال الأجهزة والمعدات والملابس الرياضية، فضلاً عن التوعية الصحية لكل المنتمين إلى المنظومة الرياضية.

ويفتح المعرض أفاق جديدة فى السوق المحلى والتصدير للخارج أمام الشركات الوطنية التى تقوم بالتصنيع داخل مصر بكفاءة عالية وبأسعار غير قابلة للمنافسة.