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القبض على صاحب مصنع بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى المقطم

الأحد، 16 فبراير 2020 01:56 م
القبض على صاحب مصنع بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى المقطم مستلزمات طبية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على صاحب مصنع مستلزمات طبية بمنطقة المقطم، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجحت الحملات التموينية بالقاهرة، فى ضبط مسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (30000 قطعة "مفارش ، جاونات عمليات، شاش) والمستخدمين فى العمليات الجراحية – 20000 متر شاش طبى -12000 دبل فيس لاصق - 10 أدوات تصنيع "مقص ، ماكينة خياطة ، ماكينة لحام ، بنك") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مفرمة بحوزته 4 أطنان لحوم فاسدة فى منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لحيازته (3,960) طن (مفروم لحوم- سجق)، مرتجعات مصانع وثلاجات ومحلات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى "مفروم لحوم"، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.
 
 

مباحث القاهرة

المقطم

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