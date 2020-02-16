سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: القبض على 7 من عناصر "داعش" فى الموصل

الأحد، 16 فبراير 2020 10:05 م
العراق: القبض على 7 من عناصر "داعش" فى الموصل قوات الامن العراقية
أ ش أ ووكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة شرطة نينوى العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة. وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الأمني للعجلات، ألقت القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

قال مسؤول عسكرى أمريكى إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد نتيجة هجوم صاروخى على ما يبدو، ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.

وتستهدف هجمات صواريخ متكررة تلقي واشنطن بمسؤوليتها على فصائل مدعومة من إيران المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية وفي بعض الأحيان السفارة ذاتها الواقعة قرب القاعدة.يذكرأن، أفاد ناشطون عراقيون، مساء اليوم السبت، بأن قوة ترتدى الزى المدنى اقتحمت ساحة الخلانى وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين، وأضاف الناشطون، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن: "هناك أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين فى ساحة الخلانى".

يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، في وقت سابق اليوم، أنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، دون تدخل أي طرف سياسي، وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه "الكابينة" خلال الأسبوع الجاري، "بعيدا عن الشائعات والتسريبات".

 

 


العراق

داعش

الموصل

الإرهاب

بغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة