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الطب البديل يصيب يوتيوبر شهيرة بشلل فى وجهها وعمودها الفقرى

الأحد، 16 فبراير 2020 04:26 م
الطب البديل يصيب يوتيوبر شهيرة بشلل فى وجهها وعمودها الفقرى اليوتيوبر سارة جو
كتبت مريم بدر الدين

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تعرضت إحدى مشاهير السوشال ميديا اليوتيوبر المغربية "سارة جو"، لمضاعفات صحية خطيرة عقب خضوعها لجلسات علاج طبيعي وإبر صينية فى كوريا الجنوبية، وظهرت خلال مقطع فيديو منهارة بالبكاء وتشكو فيه مما تعرضت له، مؤكدة أنها تسببت لها بشلل في نصف وجهها وكذلك عمودها الفقري.
 
وأوضحت الفتاة وهي تبكي، أن المستشفى رفض تسليمها تقارير عن حالتها الصحية، قائلة:"ولا دكتور عايز يقولي إيش حالتي، شهر كامل ما أقدر أتحرك نهائيا.. حسبي الله على الشخص اللي يقول لك إن العلاج في كوريا حلو، ما عندهم أحد يعترف ويقول أنا غلطت وراح أعالجك".
 
 
وكانت اليوتيوبر بصدد الإعلان على قناتها في اليوتيوب عن المركز الصحي الذي تسبب بإصابتها؛ إذ كانت تنوي تقديم النصيحة بزيارة المركز الذي يدعي العلاج بالإبر الصينية، أي بالطب البديل، مقابل الدراسة مجانا وتعلم اللغة.
 
وتعيش سارة جو في كوريا الجنوبية، واشتهرت كونها توثق يومياتها من خلال فيديوهات على إنستجرام ويوتيوب، للكشف عن جوانب عديدة من حياتها الشخصية، وكيف اختارت دخول عالم اليوتيوبرز، وماذا تغير في حياتها التي تتقاسم تفاصيلها مع ملايين المتابعين.
 
وكانت عمليات التجميل تسببت فى وفاة فتاة بريطانية، بعد إجراء عمليتين لتكبير الثدي وشد البطن في نفس الوقت، بعد نصيحة طبيبها أن ذلك أفضل لتوفير أموالها.
 
وتوفت "لويز هارفى" البالغة من العمر 36 عاما، أم لثلاثة أطفال، نتيجية إصابتها بجلطات بعد خضوعها لعمليتين تجميل فى نفس اليوم بأحد المستشفيات فى لندن واستعرفت 3 ساعات، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
 
 وقال الطبيب الشرعي إنه لم يتم منح الفتاة جرعة ثانية من مضادات الجلطات، على الرغم من معرفة الطبيب بتاريخ عائلتها من الإصابات بالجلطات.
 
 

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كوريا

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