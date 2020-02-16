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الصين تعتمد على علاج عمره 3 آلاف عام لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 16 فبراير 2020 03:00 م
الصين تعتمد على علاج عمره 3 آلاف عام لمكافحة فيروس كورونا طرق الطب الصينى القديم لعلاج كورونا
كتبت إيناس البنا

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مع استمرار محاولات احتواء أزمة تفشى فيروس كورونا واستمرار تسجيل إصابات على مستوى دول كثيرة، ومع تجربة طرق عديدة لعدم وجود لقاح أو علاج خاص بالفيروس لجأت الصين الآن إلى علاجات يعود عمرها إلى 3 ألاف عام لمحاولة احتواء الكارثة.

فمنذ القدم اشتهرت الصين بالأساليب المبتكرة في مواجهة الأمراض وعلاجات الطب القديم، حتى بات ما يعرف باسم "الطب الصيني" فرعا علميا متكاملا يلجأ إليه ملايين المرضى حول العالم.

وفي مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بدأت بكين اختبار علاج تقليدي يعود إلى 3 آلاف سنة على المصابين بالمرض القاتل، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول صحي بارز.

كورونا
كورونا

 

وبحسب وانج هيشنج، رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية في مقاطعة خوبي، معقل فيروس "كورونا" حسبما ذكرت وكالة سكاى نيوز الأمريكية، فإن مستشفيات المقاطعة تستخدم حاليا مزيجا من وصفات الطب التقليدي الصيني وبعض العلاجات الغريبة، لعلاج المصابين.

وعن نتائج استخدام هذه الوصفات، قال وانج في مؤتمر صحفي: "أظهرت الوصفات بعض النتائج الجيدة"، مضيفا: "أرسل أبرز أخصائيو الطب الصيني التقليدي لهوبي للمشاركة في أعمال البحث والعلاج".

ويواصل العلماء أبحاثهم على أمل العثور على علاج لـ"كورونا"، بعد أن وصل حتى الآن الحالات المؤكدة للإصابة إلى 69200، وفقا لما أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في البلاد، الأحد.

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

 

وأشارت اللجنة في تقرير إلى أن "معدل الوفيات ظل مستقرا عند 142 حالة وفاة جديدة، في حين بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في البر الرئيسي حتى الآن 1665، وقد تعافى 9419 شخصا وخرجوا من المستشفيات".

 

يذكر أن الفيروس ظهر في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، ومنذ ذلك الحين، امتد الفيروس إلى أكثر من 30 دولة، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية لاتخاذ تدابير وقائية شاملة، بما في ذلك إغلاق مدن بأكملها، وفرض الحجر الصحى على عدد خمن المقاطعات.

 


فيروس كورونا

علاجات الطب الصينى

احجر الصحى

إصابات فيروس كورونا

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