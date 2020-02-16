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السنة النبوية ومكانتها فى التشريع.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأحد، 16 فبراير 2020 07:36 م
السنة النبوية ومكانتها فى التشريع.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "السنة النبوية المشرفة.. ومكانتها في التشريع"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، التقى بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين أمس السبت بديوان عام الوزارة، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور  نوح العيسوى،  وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.
 
وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعا، كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض. 
 
 
كما نظمت فعاليات القافلة الأولى للتيرم الثاني من القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة بمركزي أبو حمص ورشيد، وألقى الجانب الدينى الشيخ هيثم محمد رمضان محمد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة حيث استفاد منها ١٤٠٠ طالبا وطالبة، وتضمنت فاعليات الجانب الدينى ندوات دينية لطلبة الشهادات العامةالإعدادية والثانوية برشيد وأبو حمص حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل منها : العلم و القراءة و الأخلاق والقيم وعلو الهمة. 
 
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موضوع خطبة الجمعة المقبلة (5)
 
موضوع خطبة الجمعة المقبلة (6)

وزاره الاوقاف

خطبه الجمعه

السنه النبويه

الدفاع عن السنه

التراث

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