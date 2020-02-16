سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية ترسل أجهزة طبية وألبسة عازلة لدعم الصين فى مواجهة "كورونا"

الأحد، 16 فبراير 2020 04:50 م
السعودية ترسل أجهزة طبية وألبسة عازلة لدعم الصين فى مواجهة "كورونا" مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقود مساهمة لدعم الصين في مكافحة فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السعودية عن دعمها جمهورية الصين الشعبية بأجهزة طبية، وكمامات، وألبسة عازلة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقود مساهمة المملكة العربية السعودية لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس "كورونا - كوفيد 19".

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة ، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن هذه العقود تشمل 1159 جهازاً طبياً تشخيصياً ووقائياً وعلاجياً، و300 ألف كمامة، وألف من الألبسة العازلة وغيرها من المواد المهمة التي تستخدم في مثل هذه الأزمات.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن هذه المساعدات تأتي تأكيداً على العلاقة المتينة بين البلدين وعمق الصداقة التاريخية بين المملكة والصين.

من جانبه، قدم تشن وي تشينج ، السفير الصيني لدى السعودية ، شكر بلاده وتقديرها للموقف السعودي الذي وصفه بـ"الحاسم"، مبيناً أن الشعب الصيني لن ينسى للسعودية وشعبها هذه الوقفة في مواجهة فيروس "كورونا"، الذي أكد أن المؤشرات إيجابية في احتوائه في الصين.

وتُعَدُ السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، إذ تمد يد العون لجميع الدول العربية والإسلامية والصديقة، وتسهم الرياض من خلال حملاتها الإغاثية المتعددة في التخفيف من معاناة الشعوب جراء ما يتعرضون له من أزمات وكوارث.

 

 

 

 

 


السعودية

الصين

فيروس كورونا

كورونا

الاعمال الانسانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة