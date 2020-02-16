سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لنقاش بتهمة ترويج الهيروين في مصر القديمة

الأحد، 16 فبراير 2020 04:27 م
السجن المشدد 3 سنوات لنقاش بتهمة ترويج الهيروين في مصر القديمة مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور وأحمد صبحى، بمعاقبة المتهم "أ.أ" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في مصر القديمة.
 
وأسندت النيابة للمتهم "أ.أ"، نقاش،  تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.
 
وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه أثناء مروره الأمنى وردت إليه معلومات من مصادره السرية بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبالانتقال للمكان الذى أمكن تواجد المتهم به قام بضبطه، وبتفتيشه تم العثور على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمراجعته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المخالف من محصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
 
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم "م.ر"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.
 
وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ر"، عامل خردة، تهمة حيازة مخدرى الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام.
 
وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أنه حال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
 
 
 

تجارة المخدرات

ترويج المخدرات

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

هيروين

مخدر الهيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة