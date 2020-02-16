السجن المشدد 3 سنوات لنقاش بتهمة ترويج الهيروين في مصر القديمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور وأحمد صبحى، بمعاقبة المتهم "أ.أ" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في مصر القديمة.

وأسندت النيابة للمتهم "أ.أ"، نقاش، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه أثناء مروره الأمنى وردت إليه معلومات من مصادره السرية بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبالانتقال للمكان الذى أمكن تواجد المتهم به قام بضبطه، وبتفتيشه تم العثور على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمراجعته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المخالف من محصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم "م.ر"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ر"، عامل خردة، تهمة حيازة مخدرى الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام.

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أنه حال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.