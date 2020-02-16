السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص فى المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أشرف عبد اللطيف بهجات داود رئيس الدائرة، المستشار أحمد سويلم عضو يمين، المستشار محمد الملا عضو يسار ، وأمانة سر حسام محمود هلوله ، أحمد عطية غازى، بحبس محمد .ع .ع 28 عاما عاطل، بالسجن المشدد3 سنوات وذلك لحيازته سلاح نارى بدون تراخيص بدائرة مركز منوف.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، والنقباء محمد خليل ومحمود رمضان وعبد الرحمن سعد معاونى المباحث من ضبط عبده على 28 عاما مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى بدون تراخيص ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أشرف عبد اللطيف بهجات داود رئيس الدائرة ،المستشار أحمد سويلم عضو يمن،المستشار محمد الملا عضو يسار ،وأمانة سر حسام محمود هلوله ،أحمد عطية غازى قد قضت حكمها ،بالإعدام شنقا للمتهمة هالة .ص .ع 39 عاما ربة منزل وذلك لقيامها بقتل صديقة .ع.ع 65 عاما ربة منزل ومقيمة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، طعنا بالرقبة وذلك لسرقة مصوغاتها الذهبية حيث إستغلت عدم تواجد أحد معه داخل منزلها ،ودخلت المنزل لأنها كانت تعمل لدى تلك السيدة خادمة لقضاء إحتياجات المجنى عليه مقابل مبلغ مالى وقامت تلك الخادمة بطعن المجنى عليه عدة طعنات بالعنق حتى فارق الحياة وقامت بسرقة المصوغات الذهبية ،وفرت هاربه ولكن كفأة ضباط مباحث مركز منوف كشوف مرتكب الواقعة وتم ضبطها وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة .

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من العثور على جثة صديقة .ع .ع 65 عاما ومقيمة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، داخل مسكنها جثة هامدة وبها طعنات بالعنق ،تم إستدعاء سيارة الاسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى بمدينة شبين الكوم بمحافظةالمنوفية.

ونظرا لما تشكلة الواقعة من جريمة قرر اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز شرطة منوف وقسم منوف ، المقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف ،والنقباء محمد خليل معاون أول المركز، عبد الرحمن سعد ،محمود رمضان معاونى المباحث، وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة هالة صابر عبد الباقى نجم 39 عاما ربة منزل ،وبمواجهة المتهمة أقرت بإرتكاب الواقعة لغرض سرقة الذهب ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.