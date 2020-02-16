سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص فى المنوفية

الأحد، 16 فبراير 2020 01:38 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص فى المنوفية سجن - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أشرف عبد اللطيف بهجات داود رئيس الدائرة، المستشار أحمد سويلم عضو يمين، المستشار محمد الملا عضو يسار ، وأمانة سر حسام محمود هلوله ، أحمد عطية غازى، بحبس محمد .ع .ع  28 عاما عاطل، بالسجن المشدد3 سنوات وذلك لحيازته سلاح نارى بدون تراخيص  بدائرة مركز منوف.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، والنقباء محمد خليل ومحمود رمضان وعبد الرحمن سعد  معاونى المباحث من ضبط عبده على  28 عاما مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى بدون تراخيص ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

وكانت  الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أشرف عبد اللطيف بهجات داود رئيس الدائرة ،المستشار أحمد سويلم عضو يمن،المستشار محمد الملا عضو يسار ،وأمانة سر حسام محمود هلوله ،أحمد عطية غازى قد قضت حكمها ،بالإعدام شنقا للمتهمة هالة .ص .ع 39 عاما ربة منزل وذلك لقيامها بقتل صديقة .ع.ع 65 عاما ربة منزل ومقيمة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، طعنا بالرقبة وذلك لسرقة مصوغاتها الذهبية حيث إستغلت عدم تواجد أحد معه داخل منزلها ،ودخلت المنزل لأنها كانت تعمل لدى تلك السيدة خادمة لقضاء إحتياجات المجنى عليه مقابل مبلغ مالى وقامت تلك الخادمة بطعن المجنى عليه عدة طعنات بالعنق حتى فارق الحياة وقامت بسرقة المصوغات الذهبية ،وفرت هاربه ولكن كفأة ضباط مباحث مركز منوف كشوف مرتكب الواقعة وتم ضبطها وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة .

تلقى  اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من العثور على جثة صديقة .ع .ع 65 عاما ومقيمة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، داخل مسكنها جثة هامدة وبها طعنات بالعنق ،تم إستدعاء سيارة الاسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى  بمدينة شبين الكوم بمحافظةالمنوفية.

ونظرا لما تشكلة الواقعة من جريمة قرر اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز شرطة منوف وقسم منوف ، المقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف ،والنقباء محمد خليل معاون أول المركز، عبد الرحمن سعد ،محمود رمضان معاونى المباحث، وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة هالة صابر عبد الباقى نجم 39 عاما ربة منزل ،وبمواجهة المتهمة أقرت بإرتكاب الواقعة لغرض سرقة الذهب ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

جنايات شبين الكوم

الاعدام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة