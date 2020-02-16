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الزراعة تحدد 7 توصيات لمزارع العنب لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها

الأحد، 16 فبراير 2020 01:35 م
الزراعة تحدد 7 توصيات لمزارع العنب لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها محصول العنب
كتب عز النوبى

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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والتوصيات الإرشادية بناءً على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، لمزارع العنب وهى التوصيات الفنية الشهرية لشهر فبراير 2020 ، حول طرق الرى والتسميد ومكافحة امراض المحصول لزيادة انتاج المحصول سواء المعروض فى الأسواق او الصادرات الى الخارج .

 وأكد تقرير المحاصيل الزراعية أن من أهم العمليات والممارسات الجيدة لمتابعة مزارع العنب لزيادة الإنتاج وتجنبا امراض المحصول وهى كالاتى.

- يجب على مزراعى العنب الاستمرار فى إجراء التقليم الشتوى للأصناف المبكرة بالنضج .

 - يجب على مزارع العنب خلال فبراير شد الأسلاك فى المزارع المرباة على أسلاك .

وعن طرق التسميد فى الرى بالتنقيط لمحصول العنب .

-يجب على مزراعى العنب الرية الأولى: 2كجم سلفات النشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان

-وخلال الشهر الجارى يجب الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتك للفدان

-الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

- ويجب على مزارعى محصول العنب الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان

وعن برنامج الرى خلال شهر فبراير لمحصول العنب لزيادة الإنتاج .. كالاتى.

 يجب على مزراعى العنب خلال شهر فبراير أن يتم تقسيم الرى 3 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الرى بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة رى بتسميد و بعدها 10 دقائق رى غسيل للشبكة من التسميد.

وعن برنامج المكافحة لمحصول العنب خلال الشهر الجارى

-يجب على المزارعين مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى بالمبيد الحشرى المناسب.

- مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم3 لكل لتر + 1/2سم3 مادة ناشرة / لتر ماء.


محصول العنب

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