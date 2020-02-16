الزراعة تحدد 7 توصيات لمزارع العنب لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والتوصيات الإرشادية بناءً على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، لمزارع العنب وهى التوصيات الفنية الشهرية لشهر فبراير 2020 ، حول طرق الرى والتسميد ومكافحة امراض المحصول لزيادة انتاج المحصول سواء المعروض فى الأسواق او الصادرات الى الخارج .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية أن من أهم العمليات والممارسات الجيدة لمتابعة مزارع العنب لزيادة الإنتاج وتجنبا امراض المحصول وهى كالاتى.

- يجب على مزراعى العنب الاستمرار فى إجراء التقليم الشتوى للأصناف المبكرة بالنضج .

- يجب على مزارع العنب خلال فبراير شد الأسلاك فى المزارع المرباة على أسلاك .

وعن طرق التسميد فى الرى بالتنقيط لمحصول العنب .

-يجب على مزراعى العنب الرية الأولى: 2كجم سلفات النشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان

-وخلال الشهر الجارى يجب الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتك للفدان

-الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

- ويجب على مزارعى محصول العنب الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان

وعن برنامج الرى خلال شهر فبراير لمحصول العنب لزيادة الإنتاج .. كالاتى.

يجب على مزراعى العنب خلال شهر فبراير أن يتم تقسيم الرى 3 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الرى بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة رى بتسميد و بعدها 10 دقائق رى غسيل للشبكة من التسميد.

وعن برنامج المكافحة لمحصول العنب خلال الشهر الجارى

-يجب على المزارعين مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى بالمبيد الحشرى المناسب.

- مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم3 لكل لتر + 1/2سم3 مادة ناشرة / لتر ماء.