الرئيس الأفغانى يبدى تفاؤلا حذرا بشأن التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطالبان

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أبدى الرئيس الأفغانى أشرف غنى، تفاؤلا حذرا بشأن الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال غنى - فى اجتماعات منفصلة أجراها مع أعضاء النواب الأفغانى ومجلس السلام الأفغانى الأعلى ومجلس المجاهدين التنفيذى فى مقر القصر الرئاسى الأفغانى - إن الحكومة الأفغانية تمكنت من التحقق من شروطها المتعلقة بإبرام اتفاق السلام فى حين العمل على عوامل العنف الجارى فى البلاد.

وأضاف، أنه تمت الموافقة على شروط الحكومة الأفغانية فى الاتفاق بين واشنطن وطالبان خلال اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية عقدت فى باكستان والولايات المتحدة والصين.

يشار إلى، أن احترام هذه الهدنة؛ التى من المفترض أن تثبت حسن نوايا حركة طالبان وقدرتها على السيطرة على عناصرها، مقدمة لإبرام اتفاق حول انسحاب ما بين 12 ألفا إلى 13 ألف عسكرى أمريكى من أفغانستان.

ويوجد فى أفغانستان حوالى 20 ألف جندى أجنبي، معظمهم أمريكيون، يعملون ضمن حلف شمال الأطلسى "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

و على صعيد أخر، أعلن الجيش الأفغانى، مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان ونزع فتيل 25 عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية مشتركة فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغانى، فى بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الأفغانية اكتشفت 5 عبوات ناسفة وأبطلت مفعولها خلال العملية.

من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.