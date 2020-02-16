سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأفغانى يبدى تفاؤلا حذرا بشأن التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطالبان

الأحد، 16 فبراير 2020 10:42 ص
الرئيس الأفغانى يبدى تفاؤلا حذرا بشأن التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطالبان الرئيس الأفغانى أشرف غنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبدى الرئيس الأفغانى أشرف غنى، تفاؤلا حذرا بشأن الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال غنى - فى اجتماعات منفصلة أجراها مع أعضاء النواب الأفغانى ومجلس السلام الأفغانى الأعلى ومجلس المجاهدين التنفيذى فى مقر القصر الرئاسى الأفغانى - إن الحكومة الأفغانية تمكنت من التحقق من شروطها المتعلقة بإبرام اتفاق السلام فى حين العمل على عوامل العنف الجارى فى البلاد.
 
وأضاف، أنه تمت الموافقة على شروط الحكومة الأفغانية فى الاتفاق بين واشنطن وطالبان خلال اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية عقدت فى باكستان والولايات المتحدة والصين.
 
يشار إلى، أن احترام هذه الهدنة؛ التى من المفترض أن تثبت حسن نوايا حركة طالبان وقدرتها على السيطرة على عناصرها، مقدمة لإبرام اتفاق حول انسحاب ما بين 12 ألفا إلى 13 ألف عسكرى أمريكى من أفغانستان.
 
ويوجد فى أفغانستان حوالى 20 ألف جندى أجنبي، معظمهم أمريكيون، يعملون ضمن حلف شمال الأطلسى "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.
 
و على صعيد أخر، أعلن الجيش الأفغانى، مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان ونزع فتيل 25 عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية مشتركة فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان.
 
وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغانى، فى بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الأفغانية اكتشفت 5 عبوات ناسفة وأبطلت مفعولها خلال العملية.
 
من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.
 

افغانستان

الرئيس الافغانى

اشرف غنى

حركه طالبان

الجيش الافغانى

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يلتقى بالرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة المفاجئة إلى أفغانستان

الخميس، 28 نوفمبر 2019 09:19 م

الرئاسة الأفغانية: أشرف غنى يلتقى مرتين مع المبعوث الأمريكى خلال يومين

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 02:56 م

أفغانستان تمدد ولاية الرئيس أشرف غنى حتى انتخاب رئيس جديد

الأحد، 21 أبريل 2019 02:08 م

كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأفغانى أشرف غنى؟.. صور

الأحد، 17 مارس 2019 01:25 م

الرئيس الأفغانى أشرف غنى يسعى للترشح لولاية ثانية

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:33 م

الرئيس الأفغانى أشرف غنى يدين تفجير منطقة السفارات فى كابول

الأربعاء، 31 مايو 2017 12:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة