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الدلافين "ياسمين" تحتفل بعيد الحب على طريقتها.. ترسم لوحات فنية وقلباً وردياً

الأحد، 16 فبراير 2020 05:32 م
الدلافين "ياسمين" تحتفل بعيد الحب على طريقتها.. ترسم لوحات فنية وقلباً وردياً دولفين
وكالات

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أثبتت فقمات ودلافين أنها تمتلك مهارات فى الغناء والرسم يمكن أن تكون منافسة لتلك التي يمتلكها بعض البشر، بعدما أجادت تقديم مقاطع من أغنيات شهيرة ورقصت وغنت ترحيباً بزائري حديقة الخور في دبي، مقدمة عروضاً كوميدية ساخرة مع مدربيها.



ونقلت صحيفة الرؤية فى الإمارات أن ذلك كان ضمن عرض الفقمات والدلافين الذى قدم في حديقة الخور، مستقطباً العديد من الزوار الذين توافدوا لخوض تجربة متكاملة من المرح المائي ومتابعة الدلافين وهى ترسم لوحات فنية وتغنى.
 
واحتفت الدولفين «ياسمين" بعيد الحب برسم قلباً وردياً، حيث هرعت إلى مدربها لتلتقط الفرشاة وترسم بفمها على الورقة البيضاء، وقد بيعت هذه اللوحة في مزاد علني بـ200 درهم.
 
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وأشار مقدم العرض إلياس بضاعيه إلى أن أسعار بعض اللوحات تصل لىلاف الدراهم، فيما حققت إحداها رقماً قياسياً هو 6 آلاف درهم، لافتاً إلى أن الدلافين دربت على استخدام الريشة والألوان لتنتج أعمالاً فنية يتهافت الناس على شرائها والتصوير معها.
 
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وتعتبر الدلافين من أذكى الكائنات الحية اللطيفة التي تحب اللعب، منوهاً بأن بإمكانها حفظ أكثر من 300 حركة بناء على الفعل والاستجابة من خلال إطعامها، مشيراً إلى أنها تمتلك مهارة التواصل مع الآخرين.
 
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وفيما يخص الفقمات، قال إنها حيوان أليف يتقن تقليد مدربيه ويستحوذ على إعجاب الجمهور وإبهاره، حيث يستمتع الزوار بمتابعة العروض المائية وهي تنثر المرح والسعادة عبر ممارسة الرسم والرقص والجري واللعب بالكرات والقفز من خلال الأطواق.
 
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يحفل العرض الذى يستمر 45 دقيقة بالحركات الأكروباتية من الدلافين ، والفقمات المكسوة بالفرو التى تتصرف بطريقة مضحكة.
 
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وأوضح إلياس أن العرض يتميز بأنه تفاعلي، بحيث تتفاعل الدلافين ليس مع المدرب فقط بل أيضاً مع الجمهور وهي تلعب كرة السلة وتقفز في الماء وتقلد الغناء. يقف على تدريبها 6 مدربين عبر جدول محدد يتوزع خلال فترات اليوم.
 
 
 
 
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وأوضح إلياس أن العرض يتميز بأنه تفاعلي، بحيث تتفاعل الدلافين ليس مع المدرب فقط بل أيضاً مع الجمهور وهي تلعب كرة السلة وتقفز في الماء وتقلد الغناء. يقف على تدريبها 6 مدربين عبر جدول محدد يتوزع خلال فترات اليوم.


دولفين

ياسمين

عيد الحب

مهارات فى الغناء

دبى

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