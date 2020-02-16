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الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر علي حريق بمنزل مهجور بقرية القلمون

الأحد، 16 فبراير 2020 10:52 م
الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر علي حريق بمنزل مهجور بقرية القلمون مطافىء - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد ، مساء اليوم الأحد، من السيطرة علي حريق شب بمنزل بلدي مهجور بقرية القلمون حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد اخماد حريق بقرية القلمون بمركز الداخلة وتبين اندلاع حريق بمنزل بلدي من الطوب اللبن بقرية القلمون بمركز الداخلة، وتسبب الحريق في تفحم مجموعة من الحشائش والنباتات الجافة أعلي هذا المنزل.

من جانبه أكد رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد الدفع بعربات إطفاء وسيارات فنطاس مياه، وجري إخماد الحريق دون خسائر بشرية ومنع امتداد اللهب والنيران للمنازل المجاورة تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

وكانت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، سيطرت أيضا على حريق محدود فى مزرعة نخيل بمنطقة عين الشيخ فى مدينة الخارجة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث تمكنت وحدات الأطفاء من السيطرة على الحريق على الرغم من زيادة سرعة الرياح واقتراب النيران من المناطق المأهولة بالسكان حيث تم الدفع ب5 وحدات إطفاء لموقع الحريق وجرى فرض حزام آمن بين المنطقة المشتعلة على مساحة حوالى فدان أشجار نخيل وحشائش جافة .

وتم إخلاء المنطقة من المارة والسيارات لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء التى استمرت على مدار 3 ساعات وجرى الانتهاء من مرحلة التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

و ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعر وزير الداخلية  مدير أمن الوادى الجديد، من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى مخلفات نخيل بإحدى المزارع بمنطقة عين الشيخ التابعة لمدينة الخارجة ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجرى التعامل مع النيران بمعرفة رجال الدفاع المدنى  وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات وجارى حصر الخسائر المادية وتبين أن الحريق فى منظقة زراعات نخيل وحشائش جافة خلف مدرسة بالمنطقة ولم تصل النيران إليها أو إلى أية مناطق سكنية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد تتعرض لموجة من التقلبات الجوية وهبوب الرياح الشديدة فى المناطق الجبلية وتتفاوت حدتها داخل المناطق السكنية وهو ما يعيق من مهمة رجال الإطفاء فى التعامل مع الحرائق التى تنشب فى تلك الأوقات حيث تعتمد إدارة الدفاع المدنى على قدراتها الفنية العالية فى التعامل مع تلك الحرائق من خلال تنفيذ الأحزمة العازلة لتلك الحرائق والانتقال التدريجى عبر الممرات التى يتم إنشائها داخل المناطق المتعلة بهدف السيطرة عليها فى أسرع وقت ممكن والحاق عملية الإطفاء بالتبريد الجزئى والكلى لموقع الحريق لمنع اشتعالها مرة أخرى .


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حريق بمزرعة نخيل بالداخلة

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