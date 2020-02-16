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الداخلية تعالج 140 مواطنا بالمجان بمستشفيات الشرطة

الأحد، 16 فبراير 2020 03:52 م
الداخلية تعالج 140 مواطنا بالمجان بمستشفيات الشرطة مستشفى الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الله محمود

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وقع قطاع الخدمات الطبية بالداخلية، بالتنسيق مع مسئولى المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، وبعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ" العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأسفرت جهود قطاع الخدمات الطبية، عن استقبال 140 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية في لفتة إنسانية قبلت إلتماس أسرة أحد الأطفال، وأجرت عملية جراحية دقيقة له داخل مستشفى الشرطة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الاجتماعى، وسرعة الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستقبال الطفل يسرى عزت – يبلغ من العمر 11 عاماً – بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق .. وذلك استجابةً لالتماس أسرة الطفل بمساعدتها فى تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة ، حيث تم إستقباله بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم عرضه على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفل، وخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن إستقرت حالته.

ولقي ذلك استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لإلتماسهم وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم.

 

 


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