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الجيش السورى يتصدى لـ5 طائرات مسيرة مفخخة بمحيط حمص

الأحد، 16 فبراير 2020 10:51 ص
الجيش السورى يتصدى لـ5 طائرات مسيرة مفخخة بمحيط حمص سوريا
كتب كامل كامل

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نجح الجيش السوري، اليوم الأحد، إفشال هجوم إرهابى استهدف مصفاة حمص بالطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في بيان مقتضب لجيش العربي السوري يتمكن من تعطيل و إنزال 5 طائرات مسيرة الكترونياً كانت تحاول استهداف مصفاة حمص".

يذكر أن تقريرا بثته قناة مباشر قطر، أن المصور الصحفى الأمريكى "ماثيو شراير" قام بتوثيق دعم النظام القطرى للمليشيات الإرهابية فى سوريا وعلى رأسها جبهة النصرةِ من خلال تصريحات جاءت بعدما احتجزته العناصر الموالية لها ‎ ‎فى سوريا كرهينة ‏لعدة أشهر فى عام 2013، قبل أن يتمكن من الهرب.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن المصور الأمريكى الذى سعى من خلال عمله فى سوريا إلى جلب ‏من يقومون بتمويل وتحريك التنظيمات الإرهابية من خلف ‏الستار أمام ‏العدالة اكتشف أن النظام القطرى هو من يقوم بتمويلِ تلك الجماعات عن طريق بنك قطر الإسلامى فى سوريا، مؤكدًا أنه يسهل عمليات الإرهابيين والمتطرفين، والذى يضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثانى ومن بينهم رئيس مجلس إدارة البنك القطرى الإسلامي.

 


سوريا

الجيش السورى

طائرات مسيرة

طائرة مخففة

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