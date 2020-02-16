سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

الأحد، 16 فبراير 2020 10:05 ص
الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث نصّ القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2016، برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية كل من: الدكتور جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة السابق، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر،ومنى منير، عضو مجلس النواب، وأمل زكريا، عضو مجلس النواب.
 
كما نشرت قرار رئيس الوزراء بضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
 
ونصّ القرار على أن يٌضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله قرارالقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، كل من السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة سنتين، وهم: مديرالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي، ومديرمستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من الدكتورمنصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصرى. 
 

الجريدة الرسمية

قرارات رئيس الوزراء

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

الحكومة

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

فشل محاولات تسويق الأهلي لصالح جمعة في فنلندا

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

مصرع شخصين بسبب العاصفة "دينيس" فى بريطانيا وإلغاء مئات الرحلات الجويّة

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة