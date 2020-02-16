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التعليم العالى: إنشاء مراكز مراقبة الطقس الفضائى بموازنة وكالة الفضاء 2021

الأحد، 16 فبراير 2020 01:37 م
التعليم العالى: إنشاء مراكز مراقبة الطقس الفضائى بموازنة وكالة الفضاء 2021 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن موضوع استكشاف الفضاء هام للغاية فى هذه السنوات التى غلبت فيها التكنولوجيا، وذلك لنرى ما حولنا وهذا ليس بجديد على مصر؛ حيث بدأنا بمرصد حلوان مرصد تلسكوب 30 بوصة، ولنا السبق فى استكشاف الفضاء بالوسائل المتاحة فى ذلك الوقت.

 

ولفت عبد الغفار، خلال مؤتمر "يوم الفضاء المصري" بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، إلى أن الاهتمام بالفضاء ومعرفة أبعاده تجعلنا نتجنب الكويكبات ومعرفة أى جزء منها هل سيسقط أو يصطدم بالأرض، بجانب أن استخدام الفضاء يركز على مشروعات حاليًا قائمة فى التعدين من خلال الكواكب الفضائية، والنجاة على المدى البعيد كما ذكر كتاب" حضارة الفضاء" للدكتور على صادق، الذى نوه إلى استكشاف الفضاء لمعرفة الحضارة الأخرى وهى حضارة ما بعد الفضاء".

 

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن وكالة الفضاء المصرية رصدت فى موازنة 2021، مبالغ الدخول إنشاء مراكز مراقبة الطقس الفضائى والدخول فى تحالفات دولية لمراقبة الفضاء، لتكون مصر رائدة المجال الفضائى فى الدول الأفريقية.

 

ويأتى المؤتمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتقديم صورة متكاملة عن أنشطة الوكالة والجهات المتعاونة معها، كما تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

 

يشارك فى فعاليات الحفل طلاب المدارس والجامعات وأبناء المجتمع من جميع الأعمار والأعمال.

 

كما سيتم فيه إطلاق منصة متخصصة لتنظيم برامج وأنشطة علمية ومجتمعية لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين فى علوم وتكنولوجيا الفضاء فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية والباحثين من الخارج، وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال، والتى ستساهم فى تعميق مفهوم اقتصاد المعرفة من خلال ربط القطاعات المنتجة للمعرفة برجال الأعمال والمستثمرين، هذا المجهود يتناسق مع الإطار العام لاستراتيجيات الدول المصرية لتطوير إمكانات قطاعات الدولة وبرامجها الوطنية لامتلاك المعرفة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتحقيق رؤية مصر 2030.

 


وكاله الفضاء

التعليم العال

اخبار مصر

اخبار اليوم

يوم الفضاء

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