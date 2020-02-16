البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 11 مليار دولار خلال 5 أشهر

كتب: أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".

أعلن البنك المركزى المصرى، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018".