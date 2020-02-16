سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 11 مليار دولار خلال 5 أشهر

الأحد، 16 فبراير 2020 03:39 م
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 11 مليار دولار خلال 5 أشهر طارق عامر محافظ البنك المركزي
كتب: أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".

 

أعلن البنك المركزى المصرى، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018".


البنك المركزى

تحويلات المصريين

العاملين بالخارج

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة