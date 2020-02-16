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الإعدام شنقا لـ 4 متهمين قتلوا مواطن وسرقوا سيارته فى مصر القديمة

الأحد، 16 فبراير 2020 02:43 م
الإعدام شنقا لـ 4 متهمين قتلوا مواطن وسرقوا سيارته فى مصر القديمة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين عادل على سليم و وولاء محمد وجدى طاهر، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين قتلوا مواطن بمصر القديمة. 
 
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، قيام المتهمين "اسامة .ق ، و محمد .س ، و احمد . ق ، ووليد . س"،  بقتل المجني عليه "حسن .أ"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية واستدرجوه إلى أحد المناطق النائية، وما أن ظفروا به حتي أطلق الأول عيارا من سلاح نارى، فرد خرطوش، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة الرقيمة ٣٠٢٨٠ أجرة بني سويف، كرها بالطريق العام من المجنى عليه "حسن. أ"، والمملوكة للمدعو عبد الفتاح أحمد حال حمل الأول سلاحا ناريا والباقين أسلحة بيضاء. 
 
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال طارق الوتيدي، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، حيث أكد أنه تلقى بلاغ نجل المجني عليه، وأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين باستدراج المجني عليه إلى أحد المناطق النائية بعيد عن أعين المارة، وما أن ظفروا به حتي استولوا علي السيارة الرقمية ٣٠٢٨٠ أجرة المنوفية، قيادته كرها عنه بأن أشهروا سلاح ناري وأسلحة بيضاء في وجهه، وحال مقاومته لهم أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من سلاحه، فأحدث به من إصابات قاصدين قتله وذلك حال تواجد الباقون للشد من أزره ولاذوا هربا بالسيارة المسروقة.
 

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