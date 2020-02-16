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الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة وطقس شديد البرودة ليلا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:29 م
الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة وطقس شديد البرودة ليلا أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجات.

ويشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.


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