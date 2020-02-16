الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وأمطار اليوم وغدا على القاهرة..فيديو

كتب سمير حسنى

توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من اليوم وحتى الأربعاء يصاحبها سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ، ومن متوسطة إلى غزيرة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، مؤكدة زيادة كميات الأمطار على القاهرة غدًا الاثنين.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، والذى تقدمه أسماء مصطفى ويذاع على "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة اليوم وغدًا بمعدل 4 إلى 5 درجات مئوية لتصبح الحرارة أقل من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام، موضحة أن الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة سببه منخفض جوى قادم من جنوب أوروبا.

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية، توقعت "شاكر" بدء التحسن النسبى فى الطقس من يوم الخميس مع انحصار الأمطار على بعض المناطق.