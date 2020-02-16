افتتاح الأسبوع البيئى بكلية الآداب فى جامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم والمشرف على قطاع خدمة المجتمع بالكلية ندوة تحت عنوان (الوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية) والتى نظمتها وحدة إدارة الأزمات بالكلية، فى إطار بدء فعاليات الأسبوع البيئى بالجامعة.

وذلك بحضور الدكتور عطية طه مدير وحدة الازمات بالكلية والدكتور محمد دياب رئيس قسم اللغة العربية بالكلية والدكتور أمل يوسف مدير وحدة الجودة بالكلية والدكتور شربات ثابت المدرس بكلية التمريض وذلك اليوم الأحد الموافق 16/2/2016.

وأكد الدكتور أحمد عبد السلام على حرص الجامعة على سلامة طلابها، كما دعا الطلاب إلى المشاركة فى حملات التوعية الخاصة بالوقاية من الأمراض والفيروسات والتى تنظمها كلية الآداب خلال الأسبوع البيئي.

كما تحدثت الدكتورة شربات ثابت عن مفهوم الأمراض المعدية وطرق التعرف عليها، وكيفية الوقاية منها عن طريق غسيل الأيدى والتغذية السليمة، وتجنب ملامسة العين، والأنف واستخدام المناديل الورقية عند السعال وتجنب الاحتكاك بالمصابين.

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت قيام الفوج الثالث والعشرين من طلاب جامعة الفيوم؛ بزيارة مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومى التابع لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" التى تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجه بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة، لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة فى مختلف نواحى التنمية.

وأكد عبد الغفار على أهمية هذه المبادرة، التى تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

ومن جانبه حرص اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية وقيادات القطاع، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلى حول المصنع، وأهمية الدور المنوط بمركز الإنتاج فى توفير كافة احتياجات المواطنين من بطاقات الرقم القومي، الأمر الذى يستوجب تعظيم العمل المكلفين به، وما له من مردودًا قوميًا، وضرورة العمل على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء به.

وخلال الزيارة اصطحب العقيد مهندس عمرو صالح الطلاب فى جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع، لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع، والرد على كافة تساؤلات الطلاب.