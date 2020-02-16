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افتتاحية حمراء لبورصة دبى بمستهل الأسبوع بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 16 فبراير 2020 09:44 ص
افتتاحية حمراء لبورصة دبى بمستهل الأسبوع بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسرا 14.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2719.44 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 30.5 مليون سهم محققة ما قيمته 17.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 437 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.06%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 5.30%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.40%، فيما تصدر سهم شركة آرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 3.5 مليون درهم.
 
وجاء تصدر شركة أرابتك القابضة، القائمة الحمراء بعد إعلانها عن استقالة عادل الواحدى، الرئيس المالى للمجموعة.
 
وفى سياق متصل، أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن قرب إتمام عملية تمويل مشروع التوسعة لمشروع الأوتودرم، حيث يبلغ التمويل ما يقارب 200 مليون درهم، وستحقق هذه التوسعة نقلة نوعية، من حيث إعادة الزخم إلى الموتورسيتى وحلبات السباق فى الأوتودروم، وتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبى هواية قيادة السيارات، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المتنوعة التى تناسب جميع أفراد العائلة.
 
 

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