استراليا : ندرس عدة خيارات لمساعدة مواطنينا على متن سفينة سياحية باليابان

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قامت الحكومة الاسترالية، اليوم الأحد، بإرسال بريد إلكترونى إلى مواطنيها المتواجدين على متن السفينة السياحية التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين ركابها، وقالت الحكومة الاسترالية - حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، إنها تدرس عدة خيارات لمساعدة الاستراليين المتواجدين على متن السفينة، مشيرة إلى أنها ستبلغهم بمجرد اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن.

وأضافت، أنها تتفهم أن الوضع الحالى يعد مرهقا للغاية بالنسبة لكل من يتواجد على متن السفينة، كما أكدت أنها ستعمل بجد لمساعدة جميع الركاب الاستراليين حيث أن سلامتهم هى شاغلها الرئيسي.

تأتى هذه التطورات، بعد إعلان الحكومة الكندية عزمها إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" حيث قالت وزارة الخارجية إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف غير العادية التى يواجهها ركاب السفينة بالإضافة إلى تخفيف العبء عن مسئولى الرعاية الصحية اليابانيين.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1665شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 68500 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 68500 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1665شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.