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إيطاليا تعتزم إجلاء مواطنيها من سفينة سياحية بالحجر الصحى فى اليابان

الأحد، 16 فبراير 2020 02:37 م
إيطاليا تعتزم إجلاء مواطنيها من سفينة سياحية بالحجر الصحى فى اليابان السفينة السياحية المفروض عليها حجر صحى بمياه اليابان
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اعتزام بلاده إجلاء 35 مواطنًا إيطاليًا من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المفروض عليها حجر صحى بمياه اليابان؛ جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وقال دى مايو، فى بيان أوردته قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، "إنه من المخطط أن تقلع طائرة لجلب رعايانا"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل بشأن الرحلة الجوية، مؤكدًا أن بلاده لا تتخلى أبدا عن رعاياها، مقدمًا شكره لجميع من يدعمون المواطنين الإيطاليين.
 
يُشار إلى، أن السفينة خاضعة للحجر الصحى فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى وبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم المصابين بالفيروس على متنها حتى الآن 355 شخصًا.
 
و فى السياق ذاته، قامت الحكومة الاسترالية، اليوم الأحد، بإرسال بريد إلكترونى إلى مواطنيها المتواجدين على متن السفينة السياحية التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين ركابها، وقالت الحكومة الاسترالية - حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، إنها تدرس عدة خيارات لمساعدة الاستراليين المتواجدين على متن السفينة، مشيرة إلى أنها ستبلغهم بمجرد اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن.
 
وأضافت، أنها تتفهم أن الوضع الحالى يعد مرهقا للغاية بالنسبة لكل من يتواجد على متن السفينة، كما أكدت أنها ستعمل بجد لمساعدة جميع الركاب الاستراليين حيث أن سلامتهم هى شاغلها الرئيسي.
 
تأتى هذه التطورات، بعد إعلان الحكومة الكندية عزمها إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" حيث قالت وزارة الخارجية إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف غير العادية التى يواجهها ركاب السفينة بالإضافة إلى تخفيف العبء عن مسئولى الرعاية الصحية اليابانيين.
 

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سفينه سياحيه

اليابان

الخارجيه الايطاليه

كورونا

فيروس كورونا

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