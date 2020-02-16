إنفوجراف.. تعرف على تعليمات المرور مع سوء الأحوال الجوية

كتب محمود عبد الراضي -عبد الرحمن سيد

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين اتباع تعليمات المرور لقائدي المركبات مع سوء الأحوال الجوية، وأبرزها عدم السير بسرعة مرتفعة وترك مسافات أمان كافية وتهوئة السيارة، وكانت وزارة الداخلية، افتتحت مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.

وتقرر الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

ويتم العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.

وتيسيراً على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة، ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضاً نوافذ لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.

بدورهم ، أعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية الرامية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم خدمات مميكنة وعصرية.

وقال أحد المواطنون:" الحصول على الخدمة هنا لا يستغرق كثيرا من الوقت، وانما نحصل على رقم وننتظر في صالات مكيفة وقاعات مجهزة حتى يظهر الرقم على الشاشة ونتوجه للنافذة لإنهاء الأوراق سريعا.

"لا مكان هنا للروتين والأوراق، كل شىء هنا يمر بضغة زر من خلال نظام إلكتروني " هكذا لخص مواطن ما يدور داخل مجمع التراخيص الجديد ، فالأمر بات الكترونيا بحتا، ونلقى معاملة كريمة وسرعة في انهاء الأوراق ومكان ادمي للانتظار وكأننا في قطعة من أوروبا.

وتسعى الدولة للتحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين لراحتهم، فضلاً عن تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، لذا أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية.

ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق، من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص.

وشددت الوزارة على المواطنين من مالكى السيارات والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط)، بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام)، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح ، الوادى الجديد، أسيوط ، أسوان ، بنى سويف ، القليوبية ، دمياط ، الأقصر ) .

يأتى ذلك تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة، من خلال منظومة النقل الذكى فى مرحلتها الأولى، ما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وتسهم فى ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور الإلكتروني.

وتم البدء فى تعميم تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى ، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

ويُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب التعرف على المركبات التى إنتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية ، وكذا مركبات المناطق الحرة،كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة ( المرور على الطرق – الإنتظار وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.



